"Pensé que era un delirio", dijo el rosarino Juan Blas Caballero

"El proyecto de Tute surgió casi por casualidad, yo había ido a radio Metro, al programa de Sebastián Wainraich, para hablar de mi trabajo como productor musical. Salgo de ahí y de la producción me dicen que Tute me había escuchado, que le parecieron interesantes las cosas que dije y que me quería contactar. A través de esa especie de coincidencia me llamó. En el momento que me lo contó parecía un delirio, porque me dice no soy cantante, no soy músico, soy dibujante, pero compongo canciones y quiero que vos lo produzcas y lo arregles porque tengo un montón de amigos que podrían cantarlo". Así contó Juan Blas Caballero a Escenario cómo fue que nació el proyecto. Caballero ganó 7 Grammy latinos y 6 premios Gardel a la música y en su foja de servicios este músico que fue bajista de la banda de Leticia Brédice, tocó junto a figuras de la talla de Andrés Calamaro, Cristián Castro, Abel Pintos, Soledad, Gustavo Santaolalla y Alejandro Lerner. "Actualmente estoy produciendo singles y tocando con Leo García, produciendo el segundo disco solista de Charo Bogarín, que es una artista increíble y es la líder de Tonolec, está haciendo un disco solista muy jugado mezclando folclore con electrónica", destacó.

"Con Tute estamos planeando en convertir este disco en un formato para salir a girar con esa propuesta y seguimos pensando en cranear el siguiente disco", destacó el músico.

El músico, de 47 años, recordó cuando estudiaba en la recordada "Escuelita" de Músicos junto a Jorge Fandermole en los años 80 y que se fue a vivir y trabajar a Buenos Aires en los 90.

Por último dijo que no se imagina una carrera solista, pero que sí disfruta como compositor de música de cine, entre las que se destacan la realizada para "Abzurdah" y "El crítico", entre tantas otras.

"Me interesa pulir mis conocimientos cada vez más, seguir entendiendo las sonoridades nuevas que van apareciendo para seguir vinculado a la música desde un lugar actual, que es lo que más me interesa".

Otro crédito rosarino fue Esteban Tolj, quien se lució con los dibujos de "Caballos blancos" (imagen) y también hizo el guión y la animación.