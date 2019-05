Pampita y Maru Botana lloraron juntas al recordar a sus hijos fallecidos

Carolina "Pampita" Ardohain y Maru Botana tuvieron afrontar la muerte repentina de sus hijos. La conductora y la cocinera se reencontraron y charlaron sobre lo difícil que es llevar adelante el duelo.

En el ciclo "Pampita online", Botana se emocionó al ver un video que le prepararon a modo de homenaje para repasar distintos momentos de su carrera. La modelo también se conmovió y recordaron cuando estuvieron como invitadas en el programa "Podemos hablar" de Andy Kusnetzoff a mediados de marzo.

"Me sentí súper cerca tuyo (en PH). Al que no le pasó no sabe bien qué es. Hay cosas en la vida que te unen y está bueno transmitirlo porque hay gente que nos mira como personas inalcanzables. Y no. Nos pasó, seguimos adelante y está buenísimo. A mí me pasa con mis hijos que pueden hablar de Facu (Solá) y a vos te debe pasar lo mismo", dijo Maru en Net TV, en referencia a la muerte súbita que sufrió su bebé de seis meses en septiembre de 2008.

"¿Cómo es el dolor y cómo podés contarlo cuando pasan los años?", le preguntó la conductora. "Yo todavía públicamente no lo hago nunca. Me quedé muy impactada con tu relato en PH. Capaz con los años yo puedo contar algo distinto y ayudar a muchos", señaló sobre lo difícil que es hablar de Blanca Vicuña, su hija de seis años que falleció en septiembre de 2012 al no poder recuperarse de una neumonía hemorrágica.

Embed

"La gente conoce todo de mí. Yo estaba en un programa en vivo y a Facu lo llevaba. Entonces cuando volví, tuve que contarlo porque el público forma parte de mi vida. En ese momento, sentí que tenía que hacerlo. Fue durísimo porque habían pasado 15 días. Por lo general, yo contaba que estaba embarazada y tuve que decir que había fallecido Facu. Era súper fuerte en todo sentido, pero volví por mi familia. Yo quería que mis hijos fueran felices, fuertes, seguros y sin miedo", se sinceró la cocinera.

"Obvio que cuando vamos al (cementerio) Memorial es un drama, pero siempre les decimos a nuestros hijos que Facu quiere que ellos sean felices. En esa fecha, no queremos más sentir tristeza, queremos que sea un recuerdo lindo, no un drama. La familia continuó y vinieron estos dos soles que fue un regalo total", explicó Botana y le aconsejó a Pampita que le haría bien hablar de Blanca. "Falta mucho para eso… En privado, me conecto con algunas mamás que me escriben un montón. Pero, en público, no me siento cómoda", respondió la modelo, muy conmovida.

"Tenés miles de amigas y gente que te quiere. No hay nada más lindo que ese amor. Vas a ver que ella (Blanca) va a estar al lado tuyo siempre. Para tus hijos también va a ser lindo, porque el día de mañana van a saber que ella está. Vos sos una persona divina y está buenísimo para tu vida misma", manifestó Botana. "Ella está", aseguró Ardohain entre lágrimas y se fundieron en un abrazo. Para descomprimir un poco, la conductora les pidió a sus compañeros que se sumaran al living. Sin embargo, ella no pudo evitar un ataque de llanto al escuchar los consejos de su invitada.

"Lo difícil para nosotras es estar en un medio, donde tenés que estar sonriendo. Yo me pregunto ¿qué hago con esto?, me quiero matar. No hay nada más lindo que compartir, y si estás mal la gente te recibe con amor. Lo lindo es que estás haciendo un programa con tus amigas y la estás pasando bomba, disfrutás. Tenés todo el derecho de ser feliz. La muerte de un hijo no tiene comparación con nada. Pero te podés permitir ser feliz", finalizó Maru.