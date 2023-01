El público de Cosquín cantó y bailó con la cumbia santafesina

El animador de Los Palmeras fue el invitado para ir hilvanando las canciones e ir presentando a los músicos intervinientes en cada tema. El primer homenajeado fue Juan Carlos Denis, el fundador de Los del Bohío, de quienes rescataron "Vete", una cumbia romántica. Del repertorio de Los Lirios la delegación interpretó "La bailadora".

La plaza estalló con "Jurabas tú", "La bestia pop" y "De música ligera". El segmento más romántico de la noche fue con "Llorarás más de diez veces" y "Después de ti", parte de la obra de Leo Mattioli, en donde el público de manera espontánea encendió sus celulares y acompañó bailando. Luego sumaron temas de la pluma de Sergio Torres, de Kaniche y de Grupo Cali. En este bloque se destacó Marcos Castelló, otro integrante del grupo de cantantes.

Cosquin delegación Santa Fe 3.jpg Foto: Juan Manuel Somaglia

El locutor intervino nuevamente y resaltó la historia y la importancia de Los Palmeras en el mundo de la cumbia y presentó a Palmae, grupo producido justamente por "Los Palmeras Producciones". Los Palmae cantaron junto al público "Olvídala"; "Qué quiere la Chola", "Soy sabalero" y "La suavecita", con la figura de Los Palmeras en pantalla y con las arengas del presentador, completando los minutos asignados en la grilla de la noche.

En el final, las autoridades de Cosquín y de Santa Fe subieron al escenario para el intercambio de presentes, mientras el público de la plaza pedía más. Martina Merlo, coordinadora de turismo y el intendente de Cosquín Gabriel Musso entregaron una plaqueta y el tradicional poncho coscoíno. El ministro de cultura Jorge Llonch junto a Jorge Pavarín y Florencia Lattuada, también funcionarios del ministerio, obsequiaron a las autoridades de Cosquín un valioso trabajo de un artesano santafesino.

Luego de la muestra en el escenario, el ministro Jorge Llonch, los coordinadores Renzo Cremona y Alejandra Bustos y la cantante Vanesa Baccelliere dialogaron con la prensa acreditada en Cosquín y explicaron cómo se produjo el contenido y cómo se armó la delegación. El encuentro con la prensa derivó en un interesante ida y vuelta en donde los responsables de la delegación ofrecieron detalles de las premisas que impulsaron la puesta en Cosquín.

"Como hicimos el año pasado con el homenaje al chamamé, la idea es romper los muros, que se fusionen los géneros", expresó el ministro y luego recordó, a propósito de su vínculo personal con el folklore, un momento compartido con el Cuchi Leguizamón en la casa de Liliana Herrero. "Quiero felicitar a los coordinadores, a los músicos y músicas y a los bailarines y bailarinas que estuvieron presentes", expresó. La profesora Bustos agregó luego que "folklore es el saber del pueblo y es eso que sucede de forma espontánea. Desde las décadas del sesenta y setenta, en Santa Fe se baila cumbia, no hay un registro que diga cómo, no hay un libro, y eso es el folklore", Renzo Cremona, también coordinador expresó que "fue muy emocionante.Como dijeron Jorge y Ale, la cumbia habla de nuestra identidad y de nuestra cultura.La cumbia santafesina es también nuestro folklore". Vanesa Bacceliere expresó que "hay gente que no se identifica con la cumbia, pero lo que no se puede negar es que es parte de la cultura de nuestra provincia".