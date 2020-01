Desde su separación hace tres años luego de once años en pareja, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero transcurrió entre enfrentamientos mediáticos, reclamos y pases de factura.

"¿Plata? De ninguna manera. Hay muchas formas de ver esto. Trascienden muchas cosas y la interna es otra muy distinta", dijo el exjugador de Vélez en diálogo con Incorrectas para cuestionar los fuertes dichos de Nicole sobre su pedido de 2 millones de pesos y acusarlo de que quiere plata y "dejarla en la calle".

"La situación es muy fácil. Yo para irme de viaje con mis hijas tuve que tramitar de vuelta los DNI porque nunca me los hicieron llegar. Si vos recibís esa respuesta y después salís a decir en una revista que querés que esté todo bien… Es mucho más para el afuera y ustedes están comprando todo esto que leen, pero no saben la interna", continuó con dureza Poroto.

Días atrás en declaraciones a la revista Hola, la modelo y panelista había señalado: "Simbólicamente, yo ya estuve 'firmando' la paz en cada uno de los papeles en los que di mi consentimiento. Mi prioridad, hoy, es que mis hijas sean felices. Hay cosas que ya no me importan, decidí entregarlas con tal de lograr la armonía. Para estar en armonía con un ex, las dos personas tienen que haber sanado y trascendido lo ocurrido. Yo ya entré en esa sintonía y apuesto por ese camino".

Sin embargo, tras un viaje a Miami con sus hijas para despedir el año, Nicole se desayunó con el pedido de una suma millonaria por su parte de su expareja y lanzó furiosa: "Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía. Estoy en shock".

Así, el presunto "acuerdo de paz" quedó en palabras. "Decidí manejar este tema internamente porque leen y escuchan una versión que no es cierta" se defendió Fabián de las palabras de su ex y aseguró que -debido a la feria judicial- aún no ha abordado el tema con su abogado.