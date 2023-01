"Argentina, 1985" ganó el premio Globo de Oro a la mejor película extranjera

"Argentina, 1985" (Amazon Prime Video) derrotó en su categoría a "Sin novedad en el frente" (de Alemania, Netflix), "Close" (de Bélgica, Francia y Países Bajos, A24), "Decision to leave" (de Corea del Sur, Mubi) y "RRR" (de India, Variance Films).

El comediante Jerrod Carmichael fue maestro de ceremonias —en un momento en el que los atribulados premios buscan encender de nuevo la chispa de su glamour previo a la pandemia y el escándalo— de la 80ª ceremonia de los Globos de Oro desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, con poca de la fanfarria que suele iniciar este tipo de ceremonias, y se adentró directamente en los asuntos que llevaron a que los Globos quedaran fuera del aire el año pasado y a que buena parte de la industria del espectáculo boicoteara a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés).

>> Leer más: Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Globo de Oro

"Voy a decirles por qué estoy aquí: porque soy negro'', se presentó Carmichael. "No diré que ellos eran una organización racista. Pero no tenían un solo integrante negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan lo que quieran con esa información", dijo desde el escenario.

El primer premio de la noche fue para Ke Huy Quan —el antiguo astro infantil de "Indiana Jones y el Templo de la Perdición"), como mejor actor de reparto en "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). Visiblemente emocionado, Quan agradeció esta segunda oportunidad: "Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mí. Ellos recordaron a ese niño. Y me dieron la oportunidad para intentarlo de nuevo".

Angela Bassett ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel en "Black Panther: Wakanda Forever". "Quizá haya lágrimas en la noche, pero la alegría llega en la mañana", dijo la actriz, en referencia a la muerte del astro de la primera película de "Black Panther", Chadwick Boseman.

Estrellas y estudios boicotearon la ceremonia del año pasado, que NBC optó por no televisar, argumentando que la HFPA necesitaba tiempo para hacer una "reforma sustancial" después de que reportes revelaran la falta de diversidad de la organización y algunas faltas éticas. Un año después, buena parte, aunque no todos, en Hollywood parecían listos para celebrar de nuevo.

Otros ganadores de la primera parte de la gala fueron "Pinocho de Guillermo del Toro" (mejor película animada), "Babylon" (mejor banda sonora), "RRR" (mejor canción original), Austin Butler por "Elvis" (mejor actor en una película de drama), Colin Farrell por "The Banshees of Inisherin" (mejor actor en musical o comedia), Tyler James Williams por "Abbott Elementary" (mejor actor de reparto en series), Jeremy Allen por "The Bear" (mejor actor de serie musical o comedia), Cate Blanchett por "Tár" (mejor actriz en película de drama), Michelle Yeoh por "Todo a la vez en todas partes" (mejor actriz de película de drama), Julia Garner por "Ozark" (mejor actriz de reparto en serie musical o comedia), Zendaya por "Euphoria" (mejor actriz en serie de drama), Quinta Brunson por "Abbott Elementary" (mejor actriz en serie musical o comedia) y Ryan Murphy (premio Carol Burnett).