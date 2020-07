Espiaron hasta a los padres jubilados de un periodista

Hugo Alconada Mon tiene una bien ganada fama como periodista de investigación. En estos días se supo que fue espiado por la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno de la Nación. Ahora se sabe algo más: el periodista del diario La Nación eligió la tribuna del The New York Times para contar algunos detalles hasta ahora no conocidos de cómo lo espiaron y entre otras cosas contó que los agentes de inteligencia llegaron a espiar a sus propios padres. “Me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué autos me muevo, cuál es mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres, dos jubilados por arriba de los 70 años”, contó. Dijo que más cosas deben salir a la luz y puso un ejemplo drástico: “Falta saber si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa”, disparó. ¿Lo habrán hecho?

El ministro que bajó un cambio

Parece que después de forjar una imagen de hombre duro el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni ahora quiere mostrarse más humano y para eso inició un recorrido mediático que lo llevó a varios de los canales de televisión porteños. En esas apariciones hizo distintas revelaciones sobre su larga carrera como militar, abogado y médico, y sobre todo como cirujano del Ejército. Tras sus fuertes críticas al gobierno nacional parece que ahora quiere contemporizar e incluso se refiere con elogios a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. No se sabe por qué, pero parece claro que después de la enésima polémica el hombre decidió bajar un cambio.