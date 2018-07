Un estricto protocolo para visitar a la Reina

A pesar de su reputación de incurrir en conductas poco tradicionales, el presidente estadounidense Donald Trump tendrá que respetar las normas y apegarse a un estricto protocolo durante su inminente encuentro con la reina de Inglaterra, Isabel II. Trump y la primera dama Melania Trump tienen programado tomar el té con la monarca en el Castillo de Windsor. El hecho de que la reina, de 92 años, es una de las mujeres más admiradas del mundo, y la imponente circunstancia de encontrarse en un castillo, probablemente atenuarán los impulsos iconoclastas del mandatario, dicen expertos.

Nada de besos y abrazos

La regla número uno: Nada de expresiones de afecto hacia la reina, como por ejemplo besos o abrazos. Además, Trump deberá esperar a que la reina ofrezca su mano, y sólo entonces podrá estrecharla delicadamente y continuar la conversación. Y lo mismo va con la señora Trump. Ni el presidente ni la primera dama tendrán que inclinarse en gesto de reverencia hacia la reina, dijo Hugo Vickers, autor de varios libros sobre la realeza británica. "Eso no es obligatorio para un jefe de Estado o para la esposa de un jefe de Estado", comentó Vickers. "Trump no deberá intentar besarla, y no me imagino ni por un momento que lo hará". Vickers vaticinó que todo saldrá bien, a pesar de las numerosas controversias que rodean a Trump. Dijo que la reina probablemente tiene sus opiniones sobre el mandatario, pero no las expresará, porque solo lo hace con sus familiares más cercanos. Trump, además, deberá respetar el protocolo sobre cómo dirigirse a la reina. Deberá llamarla "Su Majestad" la primera vez y "Señora" en adelante.

Sin embargo, las reglas a veces no se cumplen. La reina no pareció molestarse cuando el presidente sudafricano Nelson Mandela la llamó Elizabeth, ni cuando Michelle Obama le sujetó el hombro brevemente.