El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Una unidad de la línea Expreso, que hace servicio entre Rosario y Granadero Baigorria, sufrió daños. No hubo heridos, tampoco detenidos.

Por segunda vez en la semana, la policía santafesina recibió la denuncia de un ataque a un colectivo en Rosario . El conductor llegó hasta el taller de la empresa en Granadero Baigorria y constató que nadie había sufrido lesiones luego del incidente reportado este miércoles a la noche.

Fuentes oficiales precisaron que el ómnibus de la línea Expreso entró a reparación por un presunto piedrazo durante el trayecto entre ambas ciudades. En primera instancia, no se reportaron detenidos y sólo se registraron daños materiales como consecuencia de la agresión.

El vehículo sufrió la rotura de una ventanilla lateral derecha en la parte posterior. El cristal quedó agujereado y astillado. Al cabo del procedimiento, los investigadores descartaron un ataque con armas de fuego y corroboraron la hipótesis del uso de un objeto contundente arrojado hacia la unidad en la calle.

El primer reporte del episodio surgió a partir del contacto con la prestadora del servicio de transporte de pasajeros. Un operador confirmó el aviso sobre el piedrazo y aclaró que el colectivero había llegado ileso hasta el final del recorrido.

Según el testimonio del empleado de Rosario Bus, el conductor del interno 4057 no quiso frenar después del piedrazo en la vía pública. Ante el riesgo de sufrir daños mayores, prefirió seguir su marcha para garantizar la seguridad propia y de quienes estaban a bordo.

Por otra parte, los operadores de la central de emergencias 911 recibieron la denuncia del ataque contra el Expreso sobre bulevar Rondeau. Sin embargo, las autoridades no consiguieron determinar la dirección exacta durante el procedimiento inicial.

Dos días antes, otro chofer de la empresa denunció que le habían disparado en la zona sudoeste de Rosario. En este caso, la policía no encontró evidencia compatible con esa hipótesis cuando inspeccionó la unidad de la línea 110, aunque constató que la unidad estaba dañada sobre la parte izquierda tras el recorrido entre bulevar Avellaneda y avenida Francia por Biedma.

A principios de julio, un tercer colectivero del mismo servicio del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) llamó a la policía por una presunta balacera en buleva Seguí al 3300, en una zona similar a la del caso siguiente. En esta oportunidad, fuentes vinculadas a la investigación plantearon la teoría de que alguien disparó dentro del coche. Al igual que en los demás episodios, no había sospechosos identificados ni detenidos.