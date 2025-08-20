Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

El Ejército ya controla los alrededores de la ciudad y ahora sus tropas estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva

El ejército de Israel anunció este miércoles que inició las "acciones preliminares" de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva.

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) convocaron a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.

A la espera de evacuar

Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur del territorio palestino.

Países aliados de Israel condenaron el plan, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien advirtió el miércoles que eso "solo puede conducir al desastre para ambos pueblos y se corre el riesgo de sumir a toda la región en un ciclo de guerra permanente".

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que un nuevo desplazamiento y una intensificación de las hostilidades "pueden empeorar una situación ya catastrófica" para los 2,1 millones de habitantes de Gaza.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que el mes pasado fracasaran las negociaciones con Hamás sobre un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes.