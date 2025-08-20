La Capital | El Mundo | Israel

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

El Ejército ya controla los alrededores de la ciudad y ahora sus tropas estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva

20 de agosto 2025 · 19:36hs
Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

El ejército de Israel anunció este miércoles que inició las "acciones preliminares" de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva.

>> Leer más: Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) convocaron a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.

A la espera de evacuar

Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur del territorio palestino.

Países aliados de Israel condenaron el plan, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien advirtió el miércoles que eso "solo puede conducir al desastre para ambos pueblos y se corre el riesgo de sumir a toda la región en un ciclo de guerra permanente".

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que un nuevo desplazamiento y una intensificación de las hostilidades "pueden empeorar una situación ya catastrófica" para los 2,1 millones de habitantes de Gaza.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que el mes pasado fracasaran las negociaciones con Hamás sobre un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes.

Noticias relacionadas
fragmentada por la guerra civil, myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump y Zelenski se encontraron este lunes en la Casa Blanca 

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Los nombres raros para bebé ganan terreno

La IA llega al registro civil: una bebé en Colombia fue nombrada "Chat Yipiti"

La sorpresa. Rodrigo Paz, primero en las elecciones bolivianas.

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Usina de Datos de la UNR calculó que un hogar rosarino necesitó en julio un ingreso de $ 475.044 para no ser indigente y de $ 1.255.033 para no ser pobre.

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual
Economía

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona
OVACIÓN

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado
Información General

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora