Ucrania: Zelensky admitió 31 mil soldados muertos en la guerra contra Rusia

El presidente ucraniano no quiso dar el número de soldados ucranianos heridos para no ayudar a Rusia a conocer el número de ucranianos que han ido al frente, lo que ayudaría a la planificación militar rusa. El número, explicó , no incluye a militares heridos ni desaparecidos. “Es mucha gente para nosotros”, dijo Zelenski, que rechazó las estimaciones de Rusia, que sitúan el número de muertos ucranianos en hasta 300.000. “31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra. Ni 300.000, ni 150.000. Putin va por ahí.Sin embargo, esto es una gran pérdida para nosotros”, aseguró el presidente ucraniano.

Ucrania no había dado una cifra de sus pérdidas militares desde fines de 2022, cuando el asistente presidencial Mijailo Podolyak dijo que unos 13.000 soldados ucranianos habían muerto desde la invasión del 24 de febrero de 2022. Rusia no revela las pérdidas militares, que considera secretas.

El presidente ucraniano dijo también que “decenas de miles de civiles” han muerto o han sido asesinados tras ser torturados en los territorios ocupados por Rusia. Zelenski explicó que el número exacto sólo se sabrá cuando termine la guerra.

Zelenski reconoció que su país necesita seguir recibiendo material militar de Washington, y ha afirmado que no existe alternativa al armamento que se produce en EEUU. “Antes que nada, cuando hablamos de la ayuda estadounidense debemos entender que no es una cuestión de reservas financieras. Se trata del armamento”, remarcó Zelenski al ser preguntado si Ucrania podrá resistir durante los próximos meses si no se desbloquea la asistencia de EEUU, frenada en el Congreso por los republicanos de Donald Trump.

El jefe del Estado ucraniano admitió que, de no aprobar el Congreso el paquete de 60.000 millones de dólares de ayuda propuesto por el presidente Joe Biden, Ucrania se verá “debilitada en el campo de batalla. Y aquí no puedo decir qué ocurrirá. No tengo (una opción de) reserva”, admitió Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que Ucrania puede buscar financiación en otros lugares, pero que no encontraría el armamento necesario fuera de EEUU. “Por ejemplo, un sistema de misiles Patriot cuesta 1.500 millones de dólares, pero no puede comprarse sin la ayuda de Estados Unidos”, reseñó. “No hay sistemas como éste en el mundo. Y la alternativa existe en cantidades bajas”, agregó. O sea: el Patriot es insuperable, y los sistemas que se le acercan no abundan.

El sábado, aniversario de la invasión rusa, Zelenski estuvo acompañado en Kiev por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga Alexander de Croo, país presidente del Consejo de la UE, y la italiana Giorgia Meloni, que tiene la presidencia del G7, y también del canadiense Justin Trudeau, como símbolo del apoyo transatlántico.