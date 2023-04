Ucrania habría logrado un avance esencial en el frente de guerra

El ISW reseña que los “milbloggers” (blogueros militares) rusos han proporcionado suficientes imágenes geolocalizadas e informes textuales para confirmar que las fuerzas ucranianas han establecido posiciones en la orilla oriental (izquierda)” del río en la provincia (oblast) de Jersón “a partir del 22 de abril, aunque no a qué escala ni con qué intenciones”. “Estas imágenes también indican que las fuerzas rusas podrían no controlar islas en los ríos Kinka y Chaika, a menos de medio kilómetro al norte de las posiciones ucranianas geolocalizadas cerca del puente Antonivsky. Este puente fue destruido por los rusos durante su retirada de la ciudad de Jersón en noviembre pasado. Los “milbloggers rusos” afirman que las fuerzas ucranianas “han mantenido posiciones en la orilla oriental de la provincia de Jersón durante semanas, han establecido líneas de suministro estables a estas posiciones, y realizan regularmente incursiones en la zona, todo lo cual indica una falta de control ruso”. El mapa de batalla de otro milblogger afirma “que las fuerzas rusas no controlan algunas islas del delta del río al suroeste de la ciudad de Jersón a partir del 22 de abril, lo que sugiere posibles avances ucranianos en estas islas”, agrega ISW. Los “milbloggers” rusos se quejaron de que la lentitud del fuego de artillería ruso permitió a las fuerzas ucranianas desembarcar en la orilla oriental.