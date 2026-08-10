Terremoto en Colombia: las imágenes del fuerte sismo que sacudió al país

Un hombre camina entre escombros al salir de un edificio en Cali, Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga/AP
Un hombre carga a su perro después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)
Al menos 20 muertos en dos ciudades del centro de Colombia por el terremoto. (Foto:AP)
Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)
Varias personas permanecen fuera de sus casas tras el temblor que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)
El terremoto causó graves daños en Cali. [Getty Images]
Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]
Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
La catedral de Manizales sufrió importantes daños. [Getty Images]
Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]
Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Un agente de policía camina entre los escombros de un establecimiento comercial dañado tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP vía Getty Images)