Terremoto en Colombia: las imágenes del fuerte sismo que sacudió al país

Terremoto en Colombia: las imágenes del fuerte sismo que sacudió al país

La Capital | Información General
10 de agosto 2026 · 13:26hs
Un hombre camina entre escombros al salir de un edificio en Cali, Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga/AP

Un hombre camina entre escombros al salir de un edificio en Cali, Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga/AP

Un hombre carga a su perro después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Un hombre carga a su perro después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

Al menos 20 muertos en dos ciudades del centro de Colombia por el terremoto. (Foto:AP)

Al menos 20 muertos en dos ciudades del centro de Colombia por el terremoto. (Foto:AP)

Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

Personas abandonan sus hogares tras el sismo que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

Varias personas permanecen fuera de sus casas tras el temblor que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

Varias personas permanecen fuera de sus casas tras el temblor que se sintió en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

El terremoto causó graves daños en Cali. [Getty Images]

El terremoto causó graves daños en Cali. [Getty Images]

Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]

Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

La catedral de Manizales sufrió importantes daños. [Getty Images]

La catedral de Manizales sufrió importantes daños. [Getty Images]

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]

Daños causados por el terremoto en Cali. [EPA]

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Un agente de policía camina entre los escombros de un establecimiento comercial dañado tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP vía Getty Images)

Un agente de policía camina entre los escombros de un establecimiento comercial dañado tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP vía Getty Images)

Pami se incorpora al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

dia del nino: milei volvio a cambiar el nombre oficial de la celebracion y fijo la fecha

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Noticias relacionadas
dia del nino: milei volvio a cambiar el nombre oficial de la celebracion y fijo la fecha

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo: muchos nuevos millonarios.

Quini 6 aniversario: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale millonario

El sorteo del Quini 6 tuvo récord de apostadores.

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

tragedia en bariloche: un auto cayo al nahuel huapi por el hielo y murio una nena de 3 anos

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Ver comentarios

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más
El Mundo

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos
La Ciudad

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso
Policiales

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Lo más importante
Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Ovación
La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto
Ovación

La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Luca Regiardo, tras la derrota de Newells: Tenemos que encarar los partidos de otra manera

Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp
La Ciudad

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó
La Ciudad

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste