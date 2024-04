Tensión en Medio Oriente y clima de guerra: Irán ataca a Israel con drones y misiles

Hay alerta máxima mundial por la posibilidad de que se origine un conflicto bélico de consideración. Estados Unidos derribó aviones no tripulados en viaje a Israel. El premier israelí prometió represalias a quien agreda

Israel, Jordania e Iraq cerraron su espacio aéreo . "Docenas de drones fueron avistados volando desde Irán en dirección a Israel sobre el espacio aéreo iraquí", dijeron a Reuters dos fuentes de seguridad iraquíes. Por su parte, las defensas aéreas de Jordania estaban listas para interceptar y derribar cualquier avión no tripulado o avión iraní que viole su espacio aéreo, dijeron dos fuentes de seguridad regionales, según informó el Jerusalem Post.

Jerusalén, de acuerdo a los medios de esa ciudad, registra varias explosiones que hacen temblar los cristales de las ventanas de los edificios.

Según consignaba el diario The Washington Post, Estados Unidos, en un intento de ayudar a su aliado Israel sin verse arrastrado más profundamente a una guerra regional, atacó algunos de los drones iraníes, confirmaron funcionarios estadounidenses el sábado por la noche. Los funcionarios estadounidenses también señalaron a la agencia Associated Press que las fuerzas militares estadounidenses derribaron algunos aviones no tripulados de ataque lanzados por Irán que volaban hacia Israel.

Desde que Irán anunció su ataque contra Israel, sonaron las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén, en el norte y el sur de Israel, en la región del Néguev, en la zona de Shomron y en la región del Mar Muerto.

Réplicas inminentes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un mensaje en vídeo que "en los últimos años, y más aún en las últimas semanas, Israel se ha estado preparando para la posibilidad de un ataque directo de Irán".

Y advirtió que "quien nos haga daño, nosotros le haremos daño. Nos protegeremos de cualquier amenaza y lo haremos con firmeza y determinación".

"Juntos venceremos a todos nuestros enemigos", dijo mientras instaba a los israelíes a escuchar las directivas del Comando del Frente Interior y agradecía a los aliados de Israel, como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, por apoyar al Estado judío.

"Nuestros sistemas de defensa están desplegados. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque", dijo Netanyahu, subrayando que las FDI, el Estado y el público eran fuertes.

Biden y el "apoyo férreo" a Israel

Por su parte, portavoces de la Casa Blanca señalaron que "el equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, está informando periódicamente sobre la situación". En tanto, sumaron la probabilidad de que el ataque iraní "se desarrolle durante varias horas".

"El presidente Biden ha sido claro: nuestro apoyo a la seguridad de Israel es férreo. Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán", subrayaron.