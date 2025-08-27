La Capital | El Mundo | Polémica

Polémica por la muerte de un joven torero tras ser embestido por un toro de casi 700 kilos

Un hombre de 22 años falleció en Portugal luego de ser corneado en plena sesión. Las trágicas imágenes se viralizaron en redes sociales en las últimas horas

27 de agosto 2025 · 12:53hs
Un joven de 22 años falleció el día de su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa, Portugal. El episodio generó polémica en redes sociales, además de la circulación de crudas imágenes del momento en el que fue corneado por un toro de 685 kilos.

Manuel María Trindade pertenecía al Grupo Forcados Amateur de São Manços y quedó inconsciente tras ser embestido por el animal. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital São José con ventilación asistida, pero murió en ese lugar con un traumatismo cerebral.

Las imágenes se viralizaron con intensidad en redes sociales. Sus compañeros y pandilleros intentaron asistirlo y lograron controlar al toro para liberar a Trindade, dando paso a la atención inmediata de los médicos de la Cruz Roja en la sala de emergencia del campo.

Una vez ingresado en el hospital, sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a las heridas y fue diagnosticado con muerte cerebral. Horas más tarde, su madre publicó un descargo contra los manifestantes que celebraron la muerte de su hijo.

Este incidente tuvo lugar el pasado 22 de agosto, pero las imágenes se hicieron virales este martes, abriendo el debate sobre la tauromaquia y el maltrato animal.

Por otro lado, el diario portugués Zap detalló que otro hombre de 73 años, identificado como Vasco Morais Batista, falleció en las gradas entre el público. La segunda víctima fue trasladada al Hospital Santa María, donde le detectaron un aneurisma aórtico fatal.

El descargo de la madre del torero

Alzira Beringel, madre de Manuel María Trindade, publicó un descargo en su cuenta personal de Facebook y cargó contra los antitaurinos que “celebraron” la muerte del joven. “Estoy aquí para agradecerles todos sus aplausos, todas sus risas y toda la alegría por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocían lo suficiente como para alegrarse por su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales?”, comenzó.

La mujer, que remarcó que los órganos de su hijo fueron donados para salvar la vida de siete personas, continuó: “Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se alegraban con él. ¡Los animales saben quiénes son las buenas personas!”.

“Para ti, mi hijo no es un animal. ¡Pero sí lo es! ¡Un animal racional! ¿Por qué no critican a los corredores de Fórmula 1, a los boxeadores, a los esquiadores, a los aficionados al rappel o a tantos deportes que ponen en riesgo la vida de animales racionales?”, sostuvo.

Con enfado por la polémica generada, la madre señaló que se “había prometido no leer los ingeniosos comentarios” e ironizó que “aparecieron algunos tan bonitos que no pudo evitarlo”. “Seguimos viviendo en un país democrático, donde cada uno es libre de gustarle lo que le gusta y nadie lo respeta”, subrayó.

Para finalizar su extenso texto de descargo, detalló que estaba “esperando a que entreguen el cuerpo” de su hijo y aseguró que “era donante de órganos” para “ayudar a siete animales racionales”. “Celebren, seguirá viviendo en siete personas para molestarte. ¡Qué malo era el animal racional!”, concluyó.

