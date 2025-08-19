La Capital | US Open

El US Open arranca con polémica: el novedoso formato que generó críticas

Desde la organización optaron por renovar la competencia de dobles mixto para incluir a las máximas figuras mundiales, pero la iniciativa provocó un debate

19 de agosto 2025 · 11:45hs
Los mejores tenistas del mundo disputarán el dobles mixto del US Open en los próximos dos días.

Los mejores tenistas del mundo disputarán el dobles mixto del US Open en los próximos dos días.

El US Open cerrará la temporada de Grand Slams de este año y ya genera polémica desde antes del comienzo. Si bien los singles iniciarán el próximo domingo 24 de agosto, el dobles mixtos lo hará esta semana con un nuevo formato que recibirá a las grandes figuras mundiales pero no pudo escapar a las críticas.

Para esta edición de 2025, desde la organización decidieron aprovechar los entrenamientos abiertos que se realizan todos los años en los estadios principales una semana antes del comienzo del cuadro principal. Estas “fan weeks” suelen convocar a miles de fanáticos que buscan ver de cerca a sus ídolos.

Por eso, anunciaron un nuevo formato de competencia para mejorar la propuesta a los seguidores y modificar las reglas, lo que reunirá a la mayoría de los tenistas top de ambas categorías en un torneo de dobles mixto. Los principales singlistas del mundo se unieron a este formato, aunque las parejas especialistas en dobles lanzaron críticas contra esta competencia.

U.S. Open.

La campeona del dobles mixto de 2024, Sara Errani, calificó de “triste” y “sin sentido” el cambio de formato, según consignó el medio The Associated Press. La especialista en dobles estará acompañada de Andrea Vavassori en la defensa por el título, aunque será el único equipo que habitualmente disputa en la categoría.

Fuertes críticas al cambio de competencia

“No podés tener un trofeo de dobles de Grand Slam y no dejar que los jugadores de dobles participen. Los estás excluyendo de su deporte. Es deshonesto”, remarcó la doblista. Cabe destacar que solamente dos jugadores de alto ranking en singles participaron del dobles mixto el año pasado.

Al respecto, Errani agregó: “Lo vemos como una profunda injusticia, que le falta el respeto a una entera categoría de jugadores. Poner el dinero sobre el tenis nunca es una buena idea”.

Por otro lado, quien no tendrá la chance de estar presente en la competencia es Jan Zielinski, quien junto a la taiwanesa Su-Wei Hsieh se consagró campeón del Australian Open y Wimbledon en 2024. “Supongo que ganar dos Grand Slam en dobles mixto en un año no es suficiente para recibir una invitación al evento exhibición del US Open. Gracias por quitarnos la posibilidad de competir y hacerlo justo para todos”, ironizó en redes sociales.

us-open-tournament-page-2021.jpg

>> Leer más: Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

El nuevo formato del dobles mixto en el US Open

La novedosa iniciativa busca aumentar la visibilidad de la categoría y generar mayores expectativas, por lo que aprovecharon la ventana previa para que no coincida con el singles y brindar mayor rentabilidad.

La clave para llevar adelante este atractivo formato es que los jugadores más reconocidos del circuito estén disponibles para la competencia, otorgándoles prioridad por encima de los especialistas que compiten todos los años.

Esta competencia contará con 16 duplas que se enfrentarán durante solamente dos días y en partidos acotados, con un formato casi de exhibición. El torneo se disputará entre este martes y miércoles, con partidos a sets de cuatro games (a excepción de la final), sin ventajas y con súper tie-break reemplazando al tercer parcial.

>> Leer más: Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y el viernes se juega un clásico picante

En 2024, el premio fue de unos 200 mil dólares para la pareja campeona, pero esta cifra tuvo que ser engrosada para atraer a los principales tenistas. Para captar a las figuras del tenis, el premio este año pasará a ser de un millón de dólares para la dupla que se quede con el título.

Cómo es el cuadro del dobles mixto del US Open

- Jessica Pegula y Jack Draper vs. Emma Raducanu y Carlos Alcaraz

- Olga Danilovic y Novak Djokovic vs. Mirra Andreeva y Daniil Medvedev

- Iga Swiatek y Casper Ruud vs. Madison Keys y Frances Tiafoe

- Naomi Osaka y Gael Monfils vs. Caty McNally y Lorenzo Musetti

- Katerina Siniakova y Jannik Sinner vs. Belinda Bencic y Alexander Zverev

- Taylor Townsend y Ben Shelton vs. Amanda Anisimova y Holger Rune

- Venus Williams y Reilly Opelka vs. Karolina Muchova y Andrey Rublev

- Sara Errani y Andrea Vavassori vs. Elena Rybakina y Taylor Fritz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1957221447488721405&partner=&hide_thread=false

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Lo último

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Por qué Soledad Pastorutti cantará junto a un coro de 500 mormones en el Movistar Arena

Por qué Soledad Pastorutti cantará junto a un coro de 500 mormones en el Movistar Arena

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

La cúpula de la institución recibirá al primer mandatario el viernes próximo con algunas demandas. Se insistirá en lo impositivo pero sobresale otra cuestión

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Ovación
Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Policiales
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La Ciudad
Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
LA CIUDAD

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo