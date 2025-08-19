El US Open arranca con polémica: el novedoso formato que generó críticas

Desde la organización optaron por renovar la competencia de dobles mixto para incluir a las máximas figuras mundiales, pero la iniciativa provocó un debate

Los mejores tenistas del mundo disputarán el dobles mixto del US Open en los próximos dos días.

El US Open cerrará la temporada de Grand Slams de este año y ya genera polémica desde antes del comienzo. Si bien los singles iniciarán el próximo domingo 24 de agosto, el dobles mixtos lo hará esta semana con un nuevo formato que recibirá a las grandes figuras mundiales pero no pudo escapar a las críticas.

Para esta edición de 2025, desde la organización decidieron aprovechar los entrenamientos abiertos que se realizan todos los años en los estadios principales una semana antes del comienzo del cuadro principal. Estas “fan weeks” suelen convocar a miles de fanáticos que buscan ver de cerca a sus ídolos.

Por eso, anunciaron un nuevo formato de competencia para mejorar la propuesta a los seguidores y modificar las reglas, lo que reunirá a la mayoría de los tenistas top de ambas categorías en un torneo de dobles mixto . Los principales singlistas del mundo se unieron a este formato, aunque las parejas especialistas en dobles lanzaron críticas contra esta competencia.

La campeona del dobles mixto de 2024, Sara Errani, calificó de “triste” y “sin sentido” el cambio de formato , según consignó el medio The Associated Press. La especialista en dobles estará acompañada de Andrea Vavassori en la defensa por el título, aunque será el único equipo que habitualmente disputa en la categoría.

Fuertes críticas al cambio de competencia

“No podés tener un trofeo de dobles de Grand Slam y no dejar que los jugadores de dobles participen. Los estás excluyendo de su deporte. Es deshonesto”, remarcó la doblista. Cabe destacar que solamente dos jugadores de alto ranking en singles participaron del dobles mixto el año pasado.

Al respecto, Errani agregó: “Lo vemos como una profunda injusticia, que le falta el respeto a una entera categoría de jugadores. Poner el dinero sobre el tenis nunca es una buena idea”.

Por otro lado, quien no tendrá la chance de estar presente en la competencia es Jan Zielinski, quien junto a la taiwanesa Su-Wei Hsieh se consagró campeón del Australian Open y Wimbledon en 2024. “Supongo que ganar dos Grand Slam en dobles mixto en un año no es suficiente para recibir una invitación al evento exhibición del US Open. Gracias por quitarnos la posibilidad de competir y hacerlo justo para todos”, ironizó en redes sociales.

El nuevo formato del dobles mixto en el US Open

La novedosa iniciativa busca aumentar la visibilidad de la categoría y generar mayores expectativas, por lo que aprovecharon la ventana previa para que no coincida con el singles y brindar mayor rentabilidad.

La clave para llevar adelante este atractivo formato es que los jugadores más reconocidos del circuito estén disponibles para la competencia, otorgándoles prioridad por encima de los especialistas que compiten todos los años.

Esta competencia contará con 16 duplas que se enfrentarán durante solamente dos días y en partidos acotados, con un formato casi de exhibición. El torneo se disputará entre este martes y miércoles, con partidos a sets de cuatro games (a excepción de la final), sin ventajas y con súper tie-break reemplazando al tercer parcial.

En 2024, el premio fue de unos 200 mil dólares para la pareja campeona, pero esta cifra tuvo que ser engrosada para atraer a los principales tenistas. Para captar a las figuras del tenis, el premio este año pasará a ser de un millón de dólares para la dupla que se quede con el título.

Cómo es el cuadro del dobles mixto del US Open

- Jessica Pegula y Jack Draper vs. Emma Raducanu y Carlos Alcaraz

- Olga Danilovic y Novak Djokovic vs. Mirra Andreeva y Daniil Medvedev

- Iga Swiatek y Casper Ruud vs. Madison Keys y Frances Tiafoe

- Naomi Osaka y Gael Monfils vs. Caty McNally y Lorenzo Musetti

- Katerina Siniakova y Jannik Sinner vs. Belinda Bencic y Alexander Zverev

- Taylor Townsend y Ben Shelton vs. Amanda Anisimova y Holger Rune

- Venus Williams y Reilly Opelka vs. Karolina Muchova y Andrey Rublev

- Sara Errani y Andrea Vavassori vs. Elena Rybakina y Taylor Fritz