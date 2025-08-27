La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

El número 12 del mundo se quejó porque en Nueva York huele a marihuana, incluso en las canchas donde se disputa el US Open

El tenista noruego Casper Ruud, número 12 en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en Nueva York y en el US Open, torneo en el que ya está en la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner.

Ruud, quien este año ganó el Masters 1000 de Madrid, afirmó en una entrevista: "El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”.

El tenista noruego se lamentó por esa situación. "Es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”.

Ruud está jugando este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon. El noruego perdió el primer set pero ganó los dos siguientes, por lo que podría definirlo en el cuarto.

El noruego tiene muy buenos antecedentes en el US Open, donde alcanzó la final en 2022 y estuvo a solo un triunfo de alcanzar el número 1 del mundo.