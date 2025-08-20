En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

La película protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en un bastión de quienes se oponen al fomento público de producciones audiovisuales

“Homo Argentum” está en el centro de la polémica desde su estreno en cines el pasado jueves. Protagonizada por Guillermo Francella, y dirigida por la dupla formada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, presenta 16 viñetas que buscan dar cuenta de la idiosincrasia argentina. Mientras rompe récords de taquilla, posiblemente gracias a la discusión pública, recibe un aluvión de críticas negativas.

Sobre todo, la película se convirtió en un bastión de la discusión política. El presidente Javier Milei la calificó como una obra de arte y aseguró que una de las historias “plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, a la que calificó como “un robo, injusta y criminal”.

Los partidarios del gobierno defendieron la película y la tomaron como ejemplo absoluto de que se pueden lograr éxitos de taquilla sin financiamiento alguno del Estado. Milei apuntó que es una señal de que el gobierno está “ganando la batalla cultural” y aseguró: “Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son”.

Esta postura respalda además el desfinanciamiento del Incaa, que durante el gobierno actual casi no entregó fondos de fomento para la producción de cine nacional, pero sigue recaudando.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que la película tuvo efectivamente apoyo del Estado, en tanto recibió un subsidio del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En 2024, “Homo Argentum” fue una de las ganadoras del certamen BA Producción Internacional, un programa que devolvía parte de la inversión a productoras locales con proyección internacional. El responsable de la entrega de los fondos fue Roberto García Moritán, por entonces ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Según trascendidos, la película habría recibido alrededor de 150 millones de pesos del Estado porteño.

De manera similar, películas anteriores de Cohn y Duprat recibieron apoyo del Incaa. Muchos usuarios de redes apuntaron a este dato para señalar la hipocresía de los realizadores y también de Francella, que en entrevistas previas al estreno aseguró que hay que privilegiar el “cine popular” por sobre un cine de autor (el que según el actor financiaba el Instituto de Cine) que “le da la espalda al público”.

Carlos Pirovano, presidente del Incaa, contribuyó a la polémica al aseverar que había visto la película en cuestión a través de fragmentos por TikTok. “No pude ir a verla porque doy clases a esa hora. Vi TikToks. Cuando ves TikToks, ves casi toda la película”, aseguró quien es además sostuvo candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires del espacio La Libertad Avanza.



>> Leer más: "Homo Argentum" llegó a los cines: la palabra de Guillermo Francella y sus directores

El Incaa del gobierno de Milei

En año y medio de gobierno, hubo sólo una convocatoria abierta del Incaa con diez ganadores: cada proyecto recibirá 225.000 dólares para concretar la película. Por fuera de eso, el Instituto de Pirovano otorga créditos y subsidios a la exhibición. Estos últimos con condiciones bastante extrañas para acceder: el subsidio por exhibición en salas “es una ayuda financiera” destinada a películas nacionales que “por su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina en lo cultural, artístico, técnico e industrial sea declarada de ‘interés’ o de ‘interés especial’.

“Este subsidio garantiza la recuperación de un porcentaje del costo de producción y comercialización de la película terminada, y se entrega una vez que se haya estrenado en salas nacionales, en función de la cantidad de entradas vendidas”, asegura el anuncio.

Por otro lado, el gobierno anunció recientemente la privatización de la plataforma Cine.Ar, que desde su creación en 2010 permite acceder de manera gratuita a contenido audiovisual argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INCAA_Argentina/status/1953496753920970878&partner=&hide_thread=false AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE CINEAR



Esta medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes.



Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica. pic.twitter.com/b3NHlwoTbO — INCAA (@INCAA_Argentina) August 7, 2025

>> Leer más: El gobierno nacional confirmó que avanza la privatización de Cine Ar

"Esta medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica”, aseguraron desde el Incaa en el comunicado.

Desde el gobierno no ofrecieron detalles sobre el destino de los fondos ahorrados ni sobre qué entidad o empresa tomará el control de la plataforma, que tiene más de dos millones de usuarios registrados. El esfuerzo de privatización es curioso dado que la plataforma no tiene ningún valor más allá de su catálogo, que no es propiedad del Incaa sino de cada realizador que anualmente renueva la cesión de derechos para que su trabajo esté disponible en la plataforma. Es decir, su venta a manos privadas dudosamente podría generar un rédito.

Con el recorte y el ahorro como único proyecto oficial, desde el Incaa tampoco dieron a conocer cuál es el destino de los fondos que el organismo continúa recaudando a través del Fondo de Fomento Cinematográfico. El mismo se compone con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable.

De esta manera, “Homo argentum” no recibió dinero del Incaa pero el Incaa recibirá fondos de “Homo Argentum”, a través de un porcentaje de los cientos de miles de entradas que vendió la película en su semana de exhibición.