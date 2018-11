Los británicos serán más pobres luego de dejar la Unión Europea

Los británicos ya pueden hacerse una idea de lo que les costará realmente el Brexit. La economía de Reino Unido se reducirá mucho, se disparará la inflación y crecerá el desempleo si el país abandona la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, según un informe del Banco de Inglaterra (central), publicado a dos semanas de que el texto aprobado por el bloque regional sea votado por el Parlamento británico. En su informe, el Banco de Inglaterra estimó que, si se concreta un Brexit sin acuerdo en marzo del año próximo, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional caería alrededor de un 8 por ciento —con respecto al actual— en 2023, el desempleo subiría al 7,5 por ciento y el precio de la vivienda bajaría en torno al 30 por ciento.

El informe sobre el impacto del Brexit fue realizado por el banco central a pedido de la comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes, antes de que los diputados voten el próximo 11 de diciembre sobre el acuerdo propuesto por la primera ministra, la conservadora Theresa May. El Parlamento debe votar antes del 11 de diciembre próximo sobre el acuerdo votado en Bruselas hace unos días y, si lo rechaza, la UE ya advirtió que no renegociará un nuevo texto.

Poco antes de que se conocieran las conclusiones del Banco de Inglaterra, el ministro británico de Economía, Philip Hammond, había admitido que la salida de Reino Unido de la UE impactará en la economía bajo todas las opciones posibles del Brexit, incluido el propio acuerdo de la primera ministra, Theresa May. "Bajo cualquier escenario, en un sentido puramente económico, Reino Unido estará peor que si se quedara en la UE, ya que la salida generará impedimentos para nuestro comercio", argumentó Hammond en declaraciones a la BBC. Empero, señaló que el objetivo es limitar esos costos y consideró que el acuerdo de la primera ministra reduce al mínimo el impacto económico de abandonar la UE. No obstante, explicó que se obtendrán otros beneficios como poder realizar acuerdos comerciales fuera de la UE y tener el control de sus aguas y la pesca. Según el acuerdo que votó la UE y apoyó May, Reino Unido podría negociar con otros países durante el período de transición después del Brexit del próximo 29 de marzo, pero no podrá implementarlos hasta que finalice esa etapa, que podría inclusive extenderse. Hammond además advirtió que si el gobierno pierde la votación en la Cámara de los Comunes, entrará un "territorio político desconocido".

May dijo que el acuerdo "es el mejor con que contamos para el empleo y nuestra economía, que nos permite cumplir con el referéndum y aprovechar las oportunidades del Brexit". "Este análisis no revela que seremos más pobres en el futuro de lo que somos hoy".

Los partidarios del Brexit dicen que los pronósticos no revelan los beneficios que traerá la salida, tales como el poder de controlar la inmigración y realizar nuevos acuerdos comerciales alrededor del mundo. Según la evaluación del gobierno, los nuevos acuerdos comerciales no alcanzarían a compensar los perjuicios económicos del Brexit. Calcula que los acuerdos con Estados Unidos, China y otros países sumarían apenas 0,2 por ciento al PIB al cabo de 15 años. La premier visitó ayer Escocia, donde una fuerte mayoría votó por la permanencia en la consulta de 2016.