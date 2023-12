Israel quiere crear una "zona de amortiguación" para separarse de la Franja de Gaza

Fuentes de Egipto, Jordania y Emiratos Arabes, naciones con las que Israel mantiene relaciones diplomáticas, citaron la versión que les llegó desde Israel. También se habló con Arabia Saudita, que no tiene vínculos formales con Israel y detuvo el proceso de normalización de vínculos diplomáticos al estallar la guerra de Gaza. Se cree que el lanzamiento de la ofensiva ese día por Hamás buscó obturar el avance de la relación entre los sauditas y los israelíes. También se informó a Turquía, que no es árabe, pero tiene un peso indudable en el Mediterráneo oriental. La iniciativa no indica un final inminente de la ofensiva de Israel pero muestra que la nación está mirando más allá de los mediadores árabes establecidos, como Egipto o Qatar, mientras busca dar forma a la posguerra.