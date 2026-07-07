Central empieza a probar el equipo: primer amistoso para Almirón en una pretemporada corta En la mañana de este miércoles, el equipo canalla enfrenta a la reserva de Colón, con vistas al cada vez más cercano debut en el torneo Clausura Por Elbio Evangeliste 7 de julio 2026 · 19:32hs

A la cancha. Central jugará este miércoles su primer amistoso de pretemporada. Almirón empieza a probar el equipo.

La pretemporada en Central no se detiene, pero sí cambia un poco la tónica de lo que el plantel realizó en esta primera semana y media de trabajo. Este miércoles por la mañana empezará a correr la pelota en lo que será el primer partido amistoso para el equipo de Jorge Almirón, de cara a un segundo semestre en el que el Canalla deberá afrontar el torneo Clausura y la Copa Libertadores de América.

En este primer ensayo, Central se medirá con la reserva de Colón, en el predio de Arroyo Seco. Desde el club no trascendieron detalles del mismo, por lo que no es seguro que haya dos partidos. Podría ser sólo uno, en el que el entrenador juegue un tiempo con titulares y otro con suplentes, o viceversa. Al menos de esa manera actuó Almirón en el primer amistoso en la anterior pretemporada. Sí es un hecho que se jugará en la cancha principal del predio de Arroyo Seco.

Más allá de eso, será la primera prueba que tendrá Central en medio de esta preparación corta que está llevando adelante. Porque, cabe resaltar, el equipo auriazul hará su debut en el torneo Clausura el próximo jueves 23 de julio, en Córdoba, frente al último campeón del fútbol argentino: Belgrano.

Franco Ibarra, el volante central titular del Canalla, le pone ganas y esfuerzo a la pretemporada. Los otros dos amistosos de Central Después de este primer amistoso, el Canalla tendrá dos ensayos más. El próximo sábado enfrentará a San Lorenzo, mientras que el miércoles 15 el rival será Unión. Esos partidos también se jugarán en el predio canalla.

>>Leer más: "Hay Ángel para rato": Di María renovó su contrato con Central En esta primera semana y media de trabajo el plantel hizo mucho hincapié en lo físico, por lo que habrá que ver si Almirón les dará minutos a todos o si preservará a algunos futbolistas, como por ejemplo el capitán Ángel Di María. De todas formas, cada minuto de juego será esencial para Almirón, quien dentro de dos semanas ya tendrá que poner en cancha un equipo para el debut contra Belgrano. El técnico está a la espera de refuerzos. Hasta el momento la única cara nueva que hay en Arroyito es la del paraguayo Sebastián Zaracho.