El "infierno" de Brooklyn: cómo es la cárcel de Nueva York donde está detenido Nicolás Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde está alojado Maduro, fue escenario de denuncias por condiciones inhumanas y fallas graves de seguridad

Nicolás Maduro quedó preso en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una cárcel con duras denuncias

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal donde se encuentra detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro , es una de las cárceles de peor reputación de Estados Unidos. Ubicada en el distrito de Brooklyn, el penal ha sido señalado durante años por sus duras condiciones de detención, la falta de personal y episodios críticos que derivaron en denuncias judiciales e investigaciones federales.

El MDC es actualmente la única prisión federal operativa en Nueva York y aloja a unas 1.200 personas que esperan juicio en tribunales federales, luego del cierre del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan . Su historial la llevó a ser comparada con la cárcel de Rikers Island y a ser calificada por ex detenidos como un “infierno en la Tierra”.

Por el Centro de Detención Metropolitano pasaron algunos de los reclusos más notorios del sistema judicial estadounidense. Entre ellos, el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán , el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el rapero estadounidense Sean Diddy Combs .

Una de las denuncias más duras fue presentada por Ghislaine Maxwell , socia y cómplice del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein , quien describió su detención como “inhumana, cruel y degradante” . En un escrito judicial, comparó su celda con la del personaje Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes.

También el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció haber sido testigo de apuñalamientos y homicidios dentro del penal, según una carta difundida por su defensa.

Camas de acero, aislamiento y falta de servicios

Otro exinterno del MDC fue Michael Cohen, antiguo asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Tras su paso por la cárcel en 2020, describió las condiciones de reclusión como extremas: camas de acero, colchones de poco más de un centímetro, ausencia de almohadas y celdas reducidas, sin acceso a libros durante los primeros días de detención.

A esa lista se suma Ismael El Mayo Zambada, señalado como uno de los máximos líderes del cartel de Sinaloa, quien permanece detenido en el MDC a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y homicidio.

Cortes de energía, protestas y demandas colectivas

Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2019, cuando la prisión quedó durante siete días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. En medio de temperaturas que descendieron hasta los 15 grados bajo cero, los reclusos golpeaban las ventanas para pedir ayuda, mientras abogados denunciaban la falta de atención médica.

La situación derivó en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si la Oficina Federal de Prisiones contaba con planes de contingencia adecuados. Además, los detenidos presentaron una demanda colectiva que concluyó con una indemnización de unos diez millones de dólares para 1.600 reclusos afectados por las condiciones extremas.

Imágenes difundidas por la Casa Blanca lo mostraron esposado y vistiendo sandalias, escoltado por agentes de la DEA dentro de las instalaciones. En un video divulgado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, Maduro, de 63 años, se lo escuchó decir en inglés “Good evening, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”) y, en español, “qué triste”.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a CNN que el traslado y la custodia se realizaron durante la noche del sábado, en medio de fuerte presencia de fuerzas federales.

Gobierno interino en Venezuela

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma de forma temporal la presidencia para garantizar la continuidad administrativa del país. Según la interpretación de la Constitución venezolana, la vicepresidenta asume cuando hay ausencia temporal o absoluta del presidente.

En el comunicado oficial del tribunal se estableció que Rodríguez ejercerá “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela… con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.