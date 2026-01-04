La Capital | El Mundo | Cárcel

El "infierno" de Brooklyn: cómo es la cárcel de Nueva York donde está detenido Nicolás Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde está alojado Maduro, fue escenario de denuncias por condiciones inhumanas y fallas graves de seguridad

4 de enero 2026 · 12:45hs
Nicolás Maduro quedó preso en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York

Nicolás Maduro quedó preso en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una cárcel con duras denuncias

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal donde se encuentra detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro , es una de las cárceles de peor reputación de Estados Unidos. Ubicada en el distrito de Brooklyn, el penal ha sido señalado durante años por sus duras condiciones de detención, la falta de personal y episodios críticos que derivaron en denuncias judiciales e investigaciones federales.

El MDC es actualmente la única prisión federal operativa en Nueva York y aloja a unas 1.200 personas que esperan juicio en tribunales federales, luego del cierre del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. Su historial la llevó a ser comparada con la cárcel de Rikers Island y a ser calificada por ex detenidos como un “infierno en la Tierra”.

Presos célebres y denuncias por condiciones inhumanas

Por el Centro de Detención Metropolitano pasaron algunos de los reclusos más notorios del sistema judicial estadounidense. Entre ellos, el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el rapero estadounidense Sean Diddy Combs.

Una de las denuncias más duras fue presentada por Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, quien describió su detención como “inhumana, cruel y degradante”. En un escrito judicial, comparó su celda con la del personaje Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes.

También el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció haber sido testigo de apuñalamientos y homicidios dentro del penal, según una carta difundida por su defensa.

Camas de acero, aislamiento y falta de servicios

Otro exinterno del MDC fue Michael Cohen, antiguo asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Tras su paso por la cárcel en 2020, describió las condiciones de reclusión como extremas: camas de acero, colchones de poco más de un centímetro, ausencia de almohadas y celdas reducidas, sin acceso a libros durante los primeros días de detención.

A esa lista se suma Ismael El Mayo Zambada, señalado como uno de los máximos líderes del cartel de Sinaloa, quien permanece detenido en el MDC a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y homicidio.

Cortes de energía, protestas y demandas colectivas

Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2019, cuando la prisión quedó durante siete días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. En medio de temperaturas que descendieron hasta los 15 grados bajo cero, los reclusos golpeaban las ventanas para pedir ayuda, mientras abogados denunciaban la falta de atención médica.

La situación derivó en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si la Oficina Federal de Prisiones contaba con planes de contingencia adecuados. Además, los detenidos presentaron una demanda colectiva que concluyó con una indemnización de unos diez millones de dólares para 1.600 reclusos afectados por las condiciones extremas.

>> Leer más: Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Imágenes difundidas por la Casa Blanca lo mostraron esposado y vistiendo sandalias, escoltado por agentes de la DEA dentro de las instalaciones. En un video divulgado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, Maduro, de 63 años, se lo escuchó decir en inglés “Good evening, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”) y, en español, “qué triste”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2007631142200189289&partner=&hide_thread=false

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a CNN que el traslado y la custodia se realizaron durante la noche del sábado, en medio de fuerte presencia de fuerzas federales.

>> Leer más: Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

Gobierno interino en Venezuela

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma de forma temporal la presidencia para garantizar la continuidad administrativa del país. Según la interpretación de la Constitución venezolana, la vicepresidenta asume cuando hay ausencia temporal o absoluta del presidente.

En el comunicado oficial del tribunal se estableció que Rodríguez ejercerá “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela… con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Noticias relacionadas
Delcy Rodríguez encabeza una reunión con altos mandos militares y políticos tras la captura de Maduro.

El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

como esta venezuela tras la captura de nicolas maduro: largas filas para comprar alimentos y combustibles

Cómo está Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: largas filas para comprar alimentos y combustibles

La concentración de venezolanos frente al Mercado del Patio en Rosario.

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Nicolás Maduro y la primera dama fueron detenidos este sábado a la madrugada.

Nicolás Maduro llegó bajo custodia a Estados Unidos tras la detención en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Lo último

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: "El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente"

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario tendrá base en la Terminal Fluvial. Sus nuevos dueños trabajan para ponerlo en marcha a mediados de año

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Ovación
En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 