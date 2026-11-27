Palestinos rezan en una carretera bloqueada por soldados israelíes mientras intentan llegar a la zona de Hamsa para protestar contra los ataques de los colonos, la destrucción de propiedades y la confiscación de tierras, en las afueras de la ciudad de Dura, en Cisjordania, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Compradores ingresan a la tienda insignia de Macy's en la inauguración del Black Friday en Nueva York, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Adam Gray)
Soldados israelíes impiden a los palestinos llegar a la zona de Hamsa para protestar contra los ataques de colonos, la destrucción de propiedades y la confiscación de tierras, en las afueras de la ciudad de Dura, en Cisjordania, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Turistas visitan el Parque del Templo del Cielo en Pekín, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Anupam Nath)
Una orca de Bigg —también conocida como orca transeúnte— asoma la cabeza fuera del agua el martes 17 de noviembre de 2026, en Puget Sound, cerca de Bremerton, Washington. (Foto AP/Lindsey Wasson, permiso NMFS/NOAA n.º 26288-01)
Compradores esperan en fila fuera de una tienda Target durante el «Black Friday» en Nueva York, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Adam Gray)
El sacerdote greco-ortodoxo Petros entona cantos durante la procesión del icono de Santa Catalina, que es portado por Anna Athomariti (a la izquierda) y Katerina Xyadaki, en la isla egea de Miconos, Grecia, el miércoles 25 de noviembre de 2026. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)
Unos compradores entran a una tienda en Citadel Outlets, en Commerce, California, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)
Compradores esperan en fila junto a un gran árbol de Navidad en Citadel Outlets, en Commerce, California, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)
Sidra, una joven palestina de 19 años, sostiene una red para recoger aceitunas durante la cosecha, con el apoyo de activistas israelíes, en la localidad de Majdal Bani Fadil, en Cisjordania, el viernes 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Patrick Ryan, de Cork, es recibido por sus hijos —Tiarnan, Grainne y Ailbhe— a la llegada de los miembros del 128.º Batallón de Infantería, tras concluir su misión de mantenimiento de la paz de seis meses como parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, Dublín, Irlanda. Fotografía: Brian Lawless/PA
Los canguros del norte de Melbourne celebran después de ganar el partido de la Gran Final de la AFLW de 2026 contra los Melbourne Demons en Ikon Park, Melbourne, Australia. Fotografía: Michael Willson/AFL Photos/Getty Images
Un manifestante participa en una protesta convocada por el colectivo de estudiantes y profesores universitarios Interfac, París, Francia. Fotografía: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
Bailarines de Carpa Delirio realizan una mezcla de salsa y artes circenses, Cali, Colombia. Fotografía: Ernesto Guzmán/EPA
Baye Coura Diop, de 23 años —quien ha intentado cruzar el Atlántico hacia las Islas Canarias (España) en una piragua en tres ocasiones—, posa para una fotografía frente a una embarcación pesquera artesanal de madera que luce una bandera de Estados Unidos, en una playa de Kayar, en la región de Bayakh, Senegal. (Foto AP/Carmen Yasmine Abd Ali)