El presidente Donald Trump camina hacia el campo junto al teniente general Steven Gilland, superintendente de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point (a la izquierda), y el teniente general Michael Borgschulte, superintendente de la Academia Naval de los Estados Unidos, antes del inicio del 126.º partido de fútbol americano universitario de la NCAA entre el Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank, el 13 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)