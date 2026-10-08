El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
8 de octubre 2026 · 12:13hs
Pasajeros caminan bajo un letrero de la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP31) en el Aeropuerto de Estambul, en Estambul (Turquía), el jueves 8 de octubre de 2026. La conferencia se celebrará el próximo mes en Antalya, Turquía. (Foto AP/Emrah Gurel)

Pasajeros caminan bajo un letrero de la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP31) en el Aeropuerto de Estambul, en Estambul (Turquía), el jueves 8 de octubre de 2026. La conferencia se celebrará el próximo mes en Antalya, Turquía. (Foto AP/Emrah Gurel)

Residentes y rescatistas sacan a una mujer herida de un edificio residencial destruido por un ataque con misiles ruso en Pryluky, Ucrania, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Residentes y rescatistas sacan a una mujer herida de un edificio residencial destruido por un ataque con misiles ruso en Pryluky, Ucrania, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Los Angeles Dodgers players celebrate winning Game 4 of baseball's National League Division Series against the Atlanta Braves, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

Los Angeles Dodgers players celebrate winning Game 4 of baseball's National League Division Series against the Atlanta Braves, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste a una vigilia que conmemora el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre contra Israel el miércoles 7 de octubre de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste a una vigilia que conmemora el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre contra Israel el miércoles 7 de octubre de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

El comerciante palestino Mouayad Oweis permanece frente a su negocio, situado a pie de carretera, después de que colonos israelíes colocaran decenas de banderas de Israel que bloqueaban el acceso a su tienda en la localidad de al-Lubban al-Sharqiya, en Cisjordania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

El comerciante palestino Mouayad Oweis permanece frente a su negocio, situado a pie de carretera, después de que colonos israelíes colocaran decenas de banderas de Israel que bloqueaban el acceso a su tienda en la localidad de al-Lubban al-Sharqiya, en Cisjordania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

Un colono israelí transporta banderas después de que se colocaran decenas de otras banderas israelíes frente a una tienda propiedad del palestino Mouayad Oweis, bloqueando el acceso a su negocio en la localidad de al-Lubban al-Sharqiya, en Cisjordania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

Un colono israelí transporta banderas después de que se colocaran decenas de otras banderas israelíes frente a una tienda propiedad del palestino Mouayad Oweis, bloqueando el acceso a su negocio en la localidad de al-Lubban al-Sharqiya, en Cisjordania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

La rusa Mirra Andreeva devuelve una pelota a su compatriota Ekaterina Alexandrova durante el partido de cuartos de final del cuadro individual femenino del torneo de tenis China Open en Pekín, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Andy Wong)

La rusa Mirra Andreeva devuelve una pelota a su compatriota Ekaterina Alexandrova durante el partido de cuartos de final del cuadro individual femenino del torneo de tenis China Open en Pekín, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Andy Wong)

Bomberos extinguen un autobús en llamas tras un ataque ruso en Kramatorsk, Ucrania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Bomberos extinguen un autobús en llamas tras un ataque ruso en Kramatorsk, Ucrania, el jueves 8 de octubre de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

El presidente Donald Trump camina hacia el campo junto al teniente general Steven Gilland, superintendente de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point (a la izquierda), y el teniente general Michael Borgschulte, superintendente de la Academia Naval de los Estados Unidos, antes del inicio del 126.º partido de fútbol americano universitario de la NCAA entre el Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank, el 13 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

El presidente Donald Trump camina hacia el campo junto al teniente general Steven Gilland, superintendente de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point (a la izquierda), y el teniente general Michael Borgschulte, superintendente de la Academia Naval de los Estados Unidos, antes del inicio del 126.º partido de fútbol americano universitario de la NCAA entre el Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank, el 13 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

Legisladores protestan mientras una pantalla muestra los resultados de la votación final del proyecto de ley electoral en la Cámara de Diputados de Roma, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Legisladores protestan mientras una pantalla muestra los resultados de la votación final del proyecto de ley electoral en la Cámara de Diputados de Roma, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Un hombre coloca flores en Madrid, España, el jueves 8 de octubre de 2026, cerca de la entrada del edificio donde María del Carmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de su vivienda, lo que desencadenó protestas en todo el país. (Foto AP/Manu Fernández)

Un hombre coloca flores en Madrid, España, el jueves 8 de octubre de 2026, cerca de la entrada del edificio donde María del Carmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de su vivienda, lo que desencadenó protestas en todo el país. (Foto AP/Manu Fernández)

Peatones caminan por la Puerta del Sol mientras activistas acampan tras conocerse la noticia del fallecimiento de María del Carmen Abascal, de 87 años —cuyo desahucio de su vivienda desencadenó protestas en todo el país—, en Madrid, España, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

Peatones caminan por la Puerta del Sol mientras activistas acampan tras conocerse la noticia del fallecimiento de María del Carmen Abascal, de 87 años —cuyo desahucio de su vivienda desencadenó protestas en todo el país—, en Madrid, España, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

Residentes recogen sacos de arena en el Centro de Parques y Recreación James Seals Jr. mientras se preparan para la llegada prevista del huracán Isaías a la costa del Golfo, el jueves 8 de octubre de 2026, en Mobile, Alabama. (Foto AP/Octavio Jones)

Residentes recogen sacos de arena en el Centro de Parques y Recreación James Seals Jr. mientras se preparan para la llegada prevista del huracán Isaías a la costa del Golfo, el jueves 8 de octubre de 2026, en Mobile, Alabama. (Foto AP/Octavio Jones)

El piloto de Haas Esteban Ocon (Francia), por Alpine Franco Colapinto (Argentina) y el piloto de Aston Martin Fernando Alonso (España) llegan a una conferencia de prensa previa al fin de semana del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur. Jueves, 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

El piloto de Haas Esteban Ocon (Francia), por Alpine Franco Colapinto (Argentina) y el piloto de Aston Martin Fernando Alonso (España) llegan a una conferencia de prensa previa al fin de semana del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur. Jueves, 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un hombre reza junto a flores y velas en la Puerta del Sol, en Madrid (España), mientras activistas acampan tras conocerse la noticia del fallecimiento de María del Carmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio de su vivienda desencadenó protestas en todo el país. Jueves, 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

Un hombre reza junto a flores y velas en la Puerta del Sol, en Madrid (España), mientras activistas acampan tras conocerse la noticia del fallecimiento de María del Carmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio de su vivienda desencadenó protestas en todo el país. Jueves, 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)

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