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La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El piloto de Alpine reveló su emoción por el último partido del capitán con la camiseta albiceleste. Luego, puso el foco en el Gran Premio de Singapur

8 de octubre 2026 · 11:44hs
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La tristeza de Colapinto por el retiro de Messi de la selección argentina

La tristeza de Colapinto por el retiro de Messi de la selección argentina

Franco Colapinto reveló cómo vivió la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. En el Media Day previo al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el argentino habló con la prensa desde el paddock y recordó el momento que atravesó el pasado martes en el último partido del capitán con la Albiceleste.

"Yo me emociono mucho, lloro. Lloré un rato", reconoció el bonaeresne al referirse a su reacción frente a la despedida.

El piloto de 23 años admitió que el adiós de Messi lo afectó especialmente: "Creo que el que no se emocionó con eso... Yo en mi caso siempre lloro por boludeces, pero en este caso no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. La despedida de Leo está mal, fue una tristeza grande".

Colapinto también había mostrado su emoción en redes sociales antes de brindar sus declaraciones. El piloto publicó una imagen en Instagram con la camiseta argentina y el número 19, el mismo dorsal que Messi utilizó durante el Mundial de Alemania 2006.

La foto la acompañó con la palabra "Adiós" y agregó un emoji de corazón, el número 10, una cara llorando y el símbolo de infinito. Además, acompañó la publicación con la canción "Stop Crying Your Heart Out" de Oasis.

La relación entre ambos tuvo también un encuentro presencial. Colapinto y Messi se conocieron en abril en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, donde juega el futbolista argentino. El encuentro ocurrió antes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde el futbolista fue junto a su familia a presenciar la carrera en el autódromo local.

Después de la emoción por la despedida del capitán argentino, Colapinto cambió el foco rápidamente en lo que será la próxima carrera: "Ya basta de fútbol y ahora concentrados en el automovilismo para tener un buen fin de semana en Singapur".

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Colapinto palpitó el inicio del Gran Premio de Singapur

El piloto de Alpine llega al Gran Premio de Singapur con la expectativa de volver a sumar puntos después de finalizar 13° en el GP de Bahréin. Colapinto no consiguió unidades en las últimas dos carreras, pero destacó el rendimiento que mostró su monoplaza: "Últimamente ha sido muy bueno, no es un problema de competitividad del auto. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible".

El objetivo para Singapur pasa por recortar distancia con los Racing Bulls: "Creo que Singapur es otra oportunidad para tratar de sumar puntos. Será importante que estemos delante de los Racing Bulls, necesitamos sumar más que ellos. Así que estamos trabajando duro para que eso suceda".

Colapinto también destacó la evolución que mostró el vehículo en distintos tipos de circuitos: "Demostramos ser mucho más fuertes en trazados que no le caían bien a nuestro auto. Dimos buenos pasos después de la mejora en Zandvoort y Monza. Después de eso somos mucho más fuertes. Ojalá podamos ser competitivos en todo tipo de circuitos".

Con ese panorama, el argentino afrontará el fin de semana en Marina Bay con la expectativa de pelear por puntos: "Todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso. Creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo".

La actividad del Gran Premio de Singapur se desarrollará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, el cual contará con carrera en formato Sprint.

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