Netflix expande el universo de "Bridgerton" con una nueva serie La plataforma, junto con la productora Shondaland, anunciaron una precuela basada en la querida matriarca Lady Violet 8 de octubre 2026 · 12:27hs

Lady Violet será la protagonista de la nueva serie del universo "Bridgerton" que anunció Netflix

Netflix anunció este jueves una nueva serie limitada derivada de "Bridgerton", el fenómeno popular creado por Shonda Rhimes. Al igual que la exitosa precuela "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton", la ficción narrará los orígenes de una joven Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton.

Desde su estreno en 2020, "Bridgerton" cautivó a espectadores de todo el mundo y se convirtió en una favorita de la audiencia global. La duradera popularidad de la serie es evidente en los números: las temporadas 1 y 3 se mantienen entre el top ten mundial de la plataforma. Actualmente, la temporada cinco está en producción en Londres, y pone el foco en Francesca (Hannah Dodd), la introvertida hija del medio, y Michaela Stirling (Masali Baduza).

El éxito de la franquicia no sólo se limita a las pantallas. Experiencias en vivo como "The Queen's Ball: A Bridgerton Experience", la serie de conciertos "Bridgerton Concerts by Candlelight", las ofertas inmersivas de Netflix en ciudades como Filadelfia y Dallas, y una creciente colección de productos de consumo, han convocado con contundencia a los fanáticos en cada oportunidad.