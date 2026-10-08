"Perdí el amor por el fútbol argentino": la crítica de Tagliafico a la Liga Profesional

El lateral de la selección argentina manifestó su postura sobre la actualidad del campeonato local y confesó: "Siento que empezó a bajar la calidad"

Nicolás Tagliafico es uno de los soldados de experiencia de Lionel Scaloni en la selección argentina.

Nicolás Tagliafico se consolidó como uno de los referentes de la selección argentina en los últimos años, un soldado de Lionel Scaloni que siempre estuvo al pie del cañón para cubrir el lateral izquierdo de la defensa. Tras la despedida de su capitán, Lionel Messi , el ex Banfield e Independiente fue crítico con la actualidad del fútbol argentino .

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank! en Youtube, el defensor de Olympique de Lyon habló sobre la Liga Profesional y confesó: “ Veo muy poco . Primero por los horarios, en Europa es muy difícil, pero también porque empecé a perder ese amor por el fútbol argentino ”.

“Siento que empezó a bajar la calidad. Crecí con el Apertura, Clausura y los veinte equipos. Hoy uno no se da cuenta cómo son las cosas, entre el grupo A o el grupo B y cómo se conectan. Empezás a perder ese amor” , remarcó Tagliafico sobre el formato de competencia de la AFA.

El pasado martes en el estadio Monumental, durante el último partido de Messi con la camiseta albiceleste, desde las tribunas bajaron insultos al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en reiteradas oportunidades, más allá del clima de homenaje y despedida al 10.

Tagliafico fue un pilar para la defensa argentina tanto en el Mundial 2022 como en 2026. AP

El posible regreso de Nicolás Tagliafico al país

A su vez, el lateral izquierdo de la selección se refirió a las posibilidades de concretar su regreso al país y analizó: “Volver al fútbol argentino va de la mano, depende de cómo sea de acá a futuro. No pienso en el post, dentro de dos o tres años, pero siempre la puerta va a estar abierta. Jamás dije que no voy a volver al fútbol argentino, la verdad no lo sé”.

En la misma línea, Tagliafico confirmó que “en junio de 2027 vence el contrato” con Lyon, por lo que el panorama puede cambiar completamente. “No tengo hijos, pero quizás los tenga y piense que quiero estar cerca de mi familia. Puede ser que sí. Dejo la puerta abierta, pero va a depender mucho de los proyectos que haya acá en Argentina y cómo funcione todo”, afirmó.

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“Si vuelvo es para poder ayudar de cierta forma al club que venga. También un poco para decir simbólicamente: “Volví al fútbol argentino”. Pero la motivación todavía no la encuentro”, aseguró el defensor albiceleste durante la entrevista con el citado medio.

Una crítica al fútbol argentino

Al puntualizar su postura sobre la actualidad del campeonato local y sus formatos de competencia, Tagliafico dejó en claro sus diferencias y destacó: “Voy a cumplir casi diez años en Europa. Fue todo casi siempre igual, el sistema y demás”.

“En el fútbol argentino hoy te encontrás que capaz tenés a un ganador de copa con otro ganador de copa y pasan estas cosas que al final se pierde un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo. Son muchos campeones”, sostuvo el lateral campeón del mundo con Argentina en 2022.

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La crítica de Tagliafico llamó la atención de distintos usuarios en redes sociales, debido a que, hasta el momento, ningún futbolista de la selección había manifestado su postura sobre el formato de competencia de la Liga Profesional, aunque no cargó directamente contra los dirigentes de la AFA.