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Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados

Sucedió este jueves en Valparaíso al 2700. Una mujer y tres criaturas quedaron atrapadas por los escombros y fueron rescatadas por los vecinos.

8 de octubre 2026 · 11:42hs
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Un enorme árbol cayó sobre dos casas en barrio Banana. El Sies trasladó a dos niños al Hospital Vilela

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un enorme árbol cayó sobre dos casas en barrio Banana. El Sies trasladó a dos niños al Hospital Vilela

El fuerte temporal que abatió ayer sobre Rosario y la región sigue causando problemas graves. Dos humildes casas ubicadas en la zona oeste de la ciudad quedaron destruidas por la caída de un enorme árbol. El accidente se produjo alrededor de las 9 en Valparaíso al 2700, en Villa Banana.

Según manifestaron los vecinos del lugar una mujer y tres niños tuvieron que ser rescatados entre los escombros. Dos menores sufrieron golpes y tuvieron que ser trasladados a un hospital Víctor J. Vilela por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Los primeros testimonios indicaban que la mujer sufrió un desmayo y fue atendida en el lugar. En el lugar actuaron efectivos de Bomberos Zapadores, personal de la Central de Operaciones de Emergencias de la Municipalidad y de la Policía provincial.

Vecinos del lugar señalaron que ya habían planteado a las autoridades municipales del distrito que la presencia de ese árbol allí era un peligro ante fuertes tormentas como la de ayer.

Reclamos de vecinos por el mismo árbol

Una mujer cuya casa fue afectada por la caída del árbol señaló: "Parece que tiene que morir alguien para que se haga algo. Lo de hoy fue una desgracia con suerte. Hace siete años que voy al Distrito Municipal Oeste a plantear el problema del árbol, pero vinieron a ver y me dijeron que no tiene solución".

Los habitantes del sector se quejaron porque en el lugar hay varios árboles grandes y añosos que requieren ser podados y que ese servicio no llega.

Otro vecinos afectado por el derrumbe del árbol contó al LT8: "No estaba lloviendo. Sentí el ruido y no supe dónde meterme. No sabía que hacer del susto. Me rompió el baño, la cocina y parte del patio. Yo estaba en la pieza. Me salvé de milagro".

Vecino: "Hoy hubo un milagro"

Otro habitante del pasillo contó que tras la caía del árbol "una familia entera quedó abajo de los escombros y los árboles. Los vecinos sacamos a la mamá con los tres nenes. La mujer estaba desmayada, después reaccionó. Con otro muchacho, fuimos los primeros que llegamos y sacamos a la familia debajo de los escombros. Ahora veremos si la Municipalidad les da una mano porque se quedaron sin casa para vivir".

"Este árbol tiene un montón denuncias para que lo vengan a sacar. Nos dijeron que no pasaba nada y ahora pasó esto, se cayó. Los vecinos hicieron un montón de presentaciones. Ahora que se cayó estaría bueno que le de una mano a los vecinos que se quedaron sin casa. ¿Dónde van a vivir? Hoy hubo un milagro, no murió nadie

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