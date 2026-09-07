El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
7 de septiembre 2026 · 13:51hs
Personas esperan la visita del Papa León XIV en la Basílica Santuario de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, Italia central, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Personas esperan la visita del Papa León XIV en la Basílica Santuario de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, Italia central, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV saluda a su llegada al Santuario Basílica de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, en el centro de Italia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV saluda a su llegada al Santuario Basílica de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, en el centro de Italia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Rokka Okada (izquierda) y Furi Nanase posan para los fotógrafos en la alfombra roja de la película "Look Back" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Rokka Okada (izquierda) y Furi Nanase posan para los fotógrafos en la alfombra roja de la película "Look Back" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Rosangela da Silva asisten a las celebraciones del Día de la Independencia en Brasilia, Brasil, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Rosangela da Silva asisten a las celebraciones del Día de la Independencia en Brasilia, Brasil, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)

Personal del Centro para Adultos Mayores St. Gabriel's se maquilla antes del inicio del Desfile del Día de las Indias Occidentales el lunes 7 de septiembre de 2026 en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Personal del Centro para Adultos Mayores St. Gabriel's se maquilla antes del inicio del Desfile del Día de las Indias Occidentales el lunes 7 de septiembre de 2026 en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Un hombre se encuentra en la Plaza del Palacio, cerca de las ofrendas florales en memoria del difunto rey Harald de Noruega, en Oslo, Noruega, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

Un hombre se encuentra en la Plaza del Palacio, cerca de las ofrendas florales en memoria del difunto rey Harald de Noruega, en Oslo, Noruega, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

Un avión de carga de Amazon se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el lunes 7 de septiembre de 2026, después de sobrepasarse la pista el domingo en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

Un avión de carga de Amazon se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el lunes 7 de septiembre de 2026, después de sobrepasarse la pista el domingo en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

Linda Cardellini y David Harbour posan en la sala de prensa con los premios a la mejor actriz de reparto en una serie limitada para televisión y al mejor actor de reparto en una serie limitada por "DTF St. Louis", durante la segunda noche de los premios Emmy de Artes Creativas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Linda Cardellini y David Harbour posan en la sala de prensa con los premios a la mejor actriz de reparto en una serie limitada para televisión y al mejor actor de reparto en una serie limitada por "DTF St. Louis", durante la segunda noche de los premios Emmy de Artes Creativas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Personas participan en las festividades de J'Ouvert antes del Desfile del Día de las Indias Occidentales al amanecer del Día del Trabajo en los barrios de Crown Heights y Flatbush de Brooklyn, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Personas participan en las festividades de J'Ouvert antes del Desfile del Día de las Indias Occidentales al amanecer del Día del Trabajo en los barrios de Crown Heights y Flatbush de Brooklyn, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Personas participan en las festividades de J'Ouvert antes del Desfile del Día de las Indias Occidentales al amanecer del Día del Trabajo en los barrios de Crown Heights y Flatbush de Brooklyn, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Personas participan en las festividades de J'Ouvert antes del Desfile del Día de las Indias Occidentales al amanecer del Día del Trabajo en los barrios de Crown Heights y Flatbush de Brooklyn, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Una niña enciende una vela durante una jornada de duelo por las víctimas de las inundaciones del 26 de agosto en Katmandú, Nepal, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

Una niña enciende una vela durante una jornada de duelo por las víctimas de las inundaciones del 26 de agosto en Katmandú, Nepal, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la derecha, y el jefe de gobierno de Groenlandia, Jens -Frederik Nielsen, visitan la empresa Eutelsat Oneweb en Nuuk, Groenlandia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la derecha, y el jefe de gobierno de Groenlandia, Jens -Frederik Nielsen, visitan la empresa Eutelsat Oneweb en Nuuk, Groenlandia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Personas reunidas para la procesión fúnebre ondean una bandera con la imagen del excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció la semana pasada mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otras atrocidades cometidas durante la guerra en Bosnia, en Belgrado, Serbia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Personas reunidas para la procesión fúnebre ondean una bandera con la imagen del excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció la semana pasada mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otras atrocidades cometidas durante la guerra en Bosnia, en Belgrado, Serbia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Soldados de las fuerzas armadas serbias disparan una salva de tres disparos durante el funeral del excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció la semana pasada mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otras atrocidades cometidas durante la guerra de Bosnia, en el cementerio de Topcider, en Belgrado, Serbia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP)

Soldados de las fuerzas armadas serbias disparan una salva de tres disparos durante el funeral del excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció la semana pasada mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otras atrocidades cometidas durante la guerra de Bosnia, en el cementerio de Topcider, en Belgrado, Serbia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP)

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