El zaguero alemán Jonathan Tah (4) saluda a los aficionados tras la derrota por penales contra Paraguay, el lunes 29 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner)
La escultura iluminada en forma de "X" se encuentra frente al Centro de Operaciones de BMW Group Plant, antes del evento "Home of the X", el lunes 29 de junio de 2026 en Spartanburg, Carolina del Sur. (Jason Walle/AP Content Services para BMW de Norteamérica)
Niños juegan en una fuente en el centro de Lviv, Ucrania, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Mykola Tys)
Aficionados marroquíes celebran la victoria de su equipo en la tanda de penaltis en el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Países Bajos y Marruecos, en Rabat, Marruecos, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/STR)
Residentes que ayudan a los rescatistas se sientan entre los escombros del terremoto en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Thomas Kail, de izquierda a derecha, Auli'i Cravalho, Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson en la experiencia "Moana" en Londres, el martes 30 de junio de 2026. (Foto de Scott Garfitt/Invision/AP)
Manifestantes marchan contra la inmigración ilegal en Johannesburgo, Sudáfrica, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Themba Hadebe)
Niños chapotean en el agua con buques de carga anclados al fondo y un pescador cerca, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Investigadores examinan el lugar del accidente en el edificio residencial donde un artefacto explosivo hirió gravemente a tres personas el día anterior en Mónaco, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)
Un miembro del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de Jammu y Cachemira participa en un simulacro de seguridad previo a la peregrinación hindú anual al santuario de la cueva de Amarnath en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP / Mukhtar Khan)
El rey Carlos III de Gran Bretaña asiste a la Ceremonia de las Llaves en los jardines del Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, Escocia, el martes 30 de junio de 2026. (Aaron Chown/PA vía AP)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llega a la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Jorge Saenz)
Vehículos dañados tras lluvias torrenciales. Al menos una persona falleció y varias viviendas y vehículos resultaron dañados, con precipitaciones que oscilaron entre los 65 y los 80 mm, según informaron las autoridades de Puebla, Mexico. Fotografía: Anadolu/Getty Images
Un niño es rescatado del mar después de que las personas a bordo de una lancha neumática de migrantes tuvieran problemas al intentar cruzar el Canal de la Mancha, Wissant, Francia. Fotografía: Carl Court/Getty Images
Alumnos de una escuela primaria se recuestan para tomar una siesta. Escuelas locales han incorporado conjuntos de pupitres y sillas plegables especialmente diseñados para descansar, Enshi, provincia de Hubei, China. Fotografía: VCG/Getty Images
Residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)