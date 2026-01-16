El día en imágenes alrededor del mundo

El piloto Guy Botterill y su copiloto Oriol Mena compiten con el piloto David Pabiska durante la duodécima etapa del Rally Dakar entre Al Henakiyah y Yanbu, Arabia Saudita, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Manifestantes protestan frente al juzgado Old Bailey en Londres, donde activistas de Palestine Action comparecerán ante el tribunal acusados de un allanamiento a la base aérea de la RAF Brize Norton el 20 de junio, en el que se dañaron aeronaves con pintura en aerosol, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Un joven biatleta entrena fuera de la base de esquí destruida en Chernihiv, Ucrania, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El austriaco Stefan Babinsky recorre la pista a toda velocidad durante la carrera de esquí alpino de la Copa del Mundo masculina de Super-G, en Wengen, Suiza, el viernes 16 de enero de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)

Residentes palestinos de la aldea de Ras Ein al-Auja, Cisjordania, empacan sus pertenencias y se preparan para abandonar sus hogares tras decidir huir de la creciente violencia de los colonos, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Soldados ugandeses patrullan una calle tras las elecciones generales en Kampala, Uganda, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Brian Inganga)

Los biatletas Mykola Dorofeiev, de 16 años, y Nazar Kravchenko, de 12, a la izquierda, entrenan en la base de esquí de Chernihiv, Ucrania. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Soldados con fotos de oficiales cubanos muertos durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro marchan hacia la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Modelos lucen creaciones de la colección Otoño/Invierno 2026-2027 para hombre de Ermenegildo Zegna, presentada en Milán, Italia, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

Un soldado estadounidense de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico hace guardia durante una reunión con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, en Deir Hafer, Siria, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Baderkhan Ahmad)

Personas portan una bandera cubana durante una manifestación organizada por el gobierno en protesta por el asesinato de oficiales cubanos en Venezuela, mientras las fuerzas estadounidenses capturaban al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, en La Habana, Cuba, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Las fuerzas de seguridad de Uganda patrullan una calle durante las protestas tras el anuncio de los resultados preliminares en Kampala, Uganda, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Brian Inganga)

Manifestantes se reúnen durante una manifestación en apoyo al pueblo iraní en la plaza del Capitolio de Roma, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Aliya Rahman es detenida por agentes federales cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada, el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Adam Gray)

Aficionados celebran la victoria de Senegal en la semifinal de fútbol contra Egipto, lo que les garantiza un lugar en la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025, en Dakar, Senegal, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Misper Apawu)

El piloto Mattias Ekstrom y su copiloto Emil Bergkvist revisan su coche al final de la novena etapa del Rally Dakar entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Arabia Saudita, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

