La pantalla de héroe, la foto y el rifle carabina EE-3 de Boba Fett (Jeremy Bulloch), con número de serie coincidente, de la película Star Wars: El Imperio Contraataca (1980), es exhibida por un asistente de la galería durante una vista previa para la prensa de la subasta en vivo Winter Entertainment de Propstore, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Londres, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)