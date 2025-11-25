El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

25 de noviembre 2025 · 13:31hs
IMAGE DISTRIBUTED FOR GANSU WENJIE CULTURAL MEDIA - Zhenyuan Museum in Qingyang, Gansu, China on Saturday, Nov, 22, 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services for Gansu Wenjie Cultural Media)

IMAGEN DISTRIBUIDA PARA GANSU WENJIE CULTURAL MEDIA - Parque Industrial de Datos y Computación Qingyang Este Oeste en Qingyang, China, el sábado 22 de noviembre de 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services para Gansu Wenjie Cultural Media)

Palestinos desplazados limpian el agua de su tienda inundada en un campamento temporal tras las fuertes lluvias en la ciudad de Gaza el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Artistas callejeros con trajes del siglo XVIII conversan en San Petersburgo, Rusia, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

La pantalla de héroe, la foto y el rifle carabina EE-3 de Boba Fett (Jeremy Bulloch), con número de serie coincidente, de la película Star Wars: El Imperio Contraataca (1980), es exhibida por un asistente de la galería durante una vista previa para la prensa de la subasta en vivo Winter Entertainment de Propstore, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Londres, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

La máscara de Ghostface ensangrentada, con una copia de la película Scream (1996), cuyo valor estimado es de entre 50.000 y 100.000 libras esterlinas, se exhibe durante una vista previa de prensa de la subasta en vivo de Winter Entertainment de Propstore, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Londres, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Idrissa Gueye, del Everton (segundo a la derecha), es retenido por su compañero Jordan Pickford mientras discute con Michael Keane (izquierda) tras recibir una tarjeta roja del árbitro Tony Harrington durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Everton en Manchester, Inglaterra, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Martin Rickett/PA vía AP)

Los activistas organizan una maniobra dirigida a Rachel Reeves en Parliament Square, Londres, Inglaterra. Fotografía: Stefan Rousseau/PA

Los vehículos están aparcados en una carretera elevada para evitar que lleguen a las inundaciones tras días de lluvias intensas en la provincia sureña de Songkhla, Hat Yai, Tailandia. Fotografía: Arnun Chonmahatrakool/Thai News Pix/AFP/Getty Images

Saks Fifth Avenue presenta su espectáculo de luces navideñas y su escaparate, Nueva York, EE. UU.. Fotografía: Evan Agostini/Invision/AP

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

Los arqueólogos húngaros Gabriella Fenyes y Gergely Kostyal examinan el cráneo de una mujer de la época romana tras el hallazgo de sus restos el miércoles 19 de noviembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto AP/Bela Szandelszky)

Los rescatistas evacuan a una anciana después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un misil ruso en Járkov, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

