La autonomía municipal se promulgará con un acto cargado de simbolismo

El intendente Pablo Javkin firmará este miércoles a las 8,30 en el Monumento a la Bandera la declaración con invitados especiales para marcar el hecho histórico. Lo que viene: gestión de baldíos, mesa paritaria, subasta de autos y emisión de bonos.

2 de diciembre 2025 · 06:10hs
En el Monumento. Como ocurrió el 7 de octubre con la entrega del proyecto de autonomía municipal, este miércoles se reeditará el escenario en un acto de promulgación cargado de simbolismo histórico.

Un reclamo anhelado por generaciones de políticos rosarinos no pasará inadvertido a la hora de reivindicar a Rosario como ciudad autónoma. Este miércoles a las 8,30 el Monumento a la Bandera será el escenario donde el intendente Pablo Javkin firmará la promulgación de la autonomía municipal de Rosario, un acto histórico que tendrá invitados especiales para cargar este hito de la ciudad con fuerte simbolismo.

Con la publicación en el Boletín Oficial se pondrán en marcha las competencias plenas para intervenir sin el aval de la provincia en la gestión de terrenos baldíos, arbolado, la mesa paritaria rosarina con los municipales, subasta o reutilización de los rodados que están en el corralón municipal y la emisión de bonos y letras para hacer obras. En la ordenanza quedará consagrada la convocatoria para 2027 de los 28 estatuyentes que redactarán la Carta Orgánica Municipal.

Un hito de la autonomía municipal

El acto comenzará a las 8,30 con el izamiento de la Bandera en el mástil mayor del Monumento y las estrofas del Himno Nacional estarán a cargo del cantante rosarino Ike Parodi. La idea de los funcionarios es que sea un acto representativo de instituciones de la ciudad, fuerzas vivas, entidades académicas y organizaciones civiles. Un dato con fuerte carga simbólica será la presencia de familiares y descendientes de intendentes y legisladores que bregaron por la autonomía a lo largo de la historia, como Nicasio Oroño, Luis Lamas y Lisandro de la Torre.

Sobre sus luchas y su tesón a lo largo de más de un siglo, versará parte del discurso del intendente Javkin quien remarcará una vez más el momento histórico que la ciudad atraviesa con el salto cualitativo en sus competencias plenas.

En primer lugar está previsto que el jefe comunal firme públicamente la promulgación, para luego pasar a una firma simbólica y colectiva en una pizarra junto a las personalidades e invitados que asistan. Todo quedará imbuido de un tono solemne pero con una carga emotiva donde sobrevolará el esfuerzo que hizo Rosario frente a las resistencias que impedían su autonomía.

Lo que viene "ya"

Como ya se informó en sucesivas ediciones de La Capital, lo que el Concejo Municipal aprobó en la noche del jueves pasado abre las puertas a aplicar competencias plenas y vigentes en materia de autonomía. Para ello, y según explicó a este diario el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, se activó con diversas reparticiones un plan de implementación de la ordenanza y detalles específicos de su reglamentación.

Así, con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público ya se está coordinando por el ingreso sin previo aval de la provincia a los terrenos baldíos que presenten riesgo sanitario para su entorno. Con Hacienda se están preparando los instrumentos administrativos para ir directamente al Ministerio del Interior de la Nación y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para colocar letras y bonos para financiar obra pública. Y con Control y Convivencia, junto a la Dirección de Tránsito, lo que atañe a un relevamiento que permita identificar rodados que con plazos vencidos y estén en condiciones de ser subastados públicamente por el Ejecutivo o bien que puedan ser reutilizados como móviles de Protección Civil o Bomberos.

La Secretaría de Gobierno constituirá la mesa paritaria rosarina para darle ya un marco institucional a lo que fácticamente está en funcionamiento. De hecho, se ha compensado con sumas de aumento a los municipales para corregir las diferencias por inflación para fin de año. Así, la comisión quedará constituida por tres miembros del Ejecutivo, y tres del Sindicato de Trabajadores Municipales, pero queda abierta la puerta a la pluralidad sindical si otro gremio cumple ciertos requisitos.

Para la titular del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck que el decreto se firme en el Monumento "no es casual: en ése lugar nació el símbolo de nuestra soberanía, y hoy Rosario afirma la suya", señaló para considerar que "la autonomía es decidir acá lo que pasa acá. Rosario recuperó las llaves de su propia casa. Una ciudad que siempre se hizo a sí misma vuelve a ejercer su autoridad. Y deja una frase grabada en este acto: Rosario decide en y por Rosario".

Dos universidades en el acto

Como ya ocurriera con el convenio que las facultades de Derecho de la UNR y de la UCA firmaron a comienzos de año para aportar fundamentos a la autonomía, sus dos representantes estarán entre los asistentes al acto para avalar el camino transitado.

"Como rosarino significa ver plasmado un anhelo largamente centenario de nuestra comunidad, pero en este caso, a los que integramos la comunidad académica y científica en nuestra facultad implica también el ver concretado un aporte de parte de los sectores académicos y científicos", destacó el decano de Derecho de la UNR, Hernán Botta.

El facultativo agregó: "La Universidad pública tiene una misión, que es la sintonía con la sociedad. Y en este caso hemos podido cumplir acabadamente con ese rol, lo cual nos llena de satisfacción porque nuestras cátedras, departamentos, centros de estudios, centros de investigaciones, carreras de posgrado han formulado aportes que han enriquecido esta ordenanza".

Este aporte a la autonomía, a entender de Botta, se da en un contexto "de descrédito, desfinanciamiento, desjerarquización de la formación académica en los público y queda acreditada la importancia de su valía. Con esto se demuestran aportes concretos para el mejoramiento de la vida, en este caso de los rosarinos y rosarinas".

Para el decano de la UCA de Derecho, Nelson Cossari, la declaración de autonomía de la ciudad de Rosario "es sin dudas uno de los mojones más importantes, sino el más importante desde su nacimiento. En efecto, ello le permitirá un grado de libertad para poder llevar a cabo proyectos e iniciativas de los que antes carecía", señaló a La Capital, para advertir que no se debe dejar de tener en cuenta la necesidad de una "permanente coordinación con provincia y Nación que permita que los habitantes de la ciudad no se vean afectados por regulaciones redundantes o acaso contradictorias".

En el mensaje aprobado por el Concejo la semana pasada, además de la declaración de Rosario autónoma, también se aprobó el llamado a la Convención Estatuyente encargada de redactar la primer miniconstitución rosarina. Para ello, se elegirán 28 miembros en una elección a desarrollarse en 2027. Quienes sean designados por el voto popular serán los encargados de definir el andamiaje institucional y administrativo de Rosario, formas de participación, de gobierno, duración de mandatos, inhabilitaciones para ejercer cargos, elección de cargos en los distritos, composición de los cargos a concejales y aspectos financieros.

Lo que la reforma de la Constitución consagró en pocos meses en este 2025, terminó de allanar el camino para un anhelo mil veces repetido en campañas políticas y programas de gobierno. Rosario camina su autonomía para dar un salto de calidad institucional.

