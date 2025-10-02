El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

2 de octubre 2025 · 13:48hs
Manifestantes marchan en apoyo a la Flotilla Global Sumud y a Gaza, en Bolonia, Italia, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP)

Trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) asisten a viajeros en un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Nashville, el jueves 2 de octubre de 2025, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV)

Devotos hindúes de Myanmar participan en el último día del festival Durga Puja en Yangón, Myanmar, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Thein Zaw)

Artistas disfrazados de dioses hindúes gritan consignas religiosas durante las festividades de Dussehra en Jammu, India, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

Un cartel en la Torre Eiffel cerrada durante una nueva ronda de huelgas y protestas para denunciar los recortes de gastos y exigir mayores impuestos a los ricos, el jueves 2 de octubre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)

Militares rusos portan banderas nacionales frente a un autobús en una zona de intercambio en Bielorrusia tras regresar de su cautiverio durante un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Estudiantes protestan durante una manifestación pro palestina en Madrid, España, el jueves 2 de octubre de 2025, en solidaridad con la Flotilla Global Sumud tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí. (Foto AP/Manu Fernandez)

Estudiantes protestan durante una manifestación pro palestina en Madrid, España, el jueves 2 de octubre de 2025, en solidaridad con la Flotilla Global Sumud tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí. (Foto AP/Manu Fernandez)

Devotos llevan un ídolo de la diosa hindú Durga en un bote para sumergirlo en el río Buriganga, marcando el final de la Durga Puja en Dhaka, Bangladesh, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se marchan tras una foto familiar durante una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague, Dinamarca, el jueves 2 de octubre de 2025. (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix vía AP)

Bomberos caminan junto a un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto en la ciudad de Bogo, provincia de Cebú, Filipinas central, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Aaron Favila)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con periodistas en la Casa Blanca, el jueves 2 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, habla mientras, otros miembros del partido escuchan durante una conferencia de prensa en la oficina de Johnson en el Capitolio, el jueves 2 de octubre de 2025, en Washington. El bloqueo cruzado en el Congreso por la ampliación de subsidios sanitarios y la reversión de recortes a programas sociales provocó la suspensión de los servicios federales. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Estudiantes se enfrentan a policías antidisturbios durante una marcha en apoyo a Gaza frente a la estación central de trenes de Bolonia, Italia, el jueves 2 de octubre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP)

Dos oficiales carabineros posan con algunas de las 21 obras de arte de la exposición Dalí. Entre el arte y el mito, incautadas por sospecha de falsificación, en Parma, norte de Italia, el martes 30 de septiembre de 2025. (Comando de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabineros vía AP)

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el vehículo utilizado en un ataque con embestida e intento de apuñalamiento por parte de un agresor palestino cerca de la ciudad cisjordana de Al-Khader, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

