Náutico Rosario sede de una travesía que convoca al remo de toda la región

El sábado 11 de octubre el remo tiene una cita atrapante en Náutico Rosario, con la travesía que recorrerá las islas. Muchos participantes.

2 de octubre 2025 · 12:39hs
Los botes estarán en las aguas del Paraná para una gran cita del remo

Los botes estarán en las aguas del Paraná para una gran cita del remo, con la travesía que saldrá de Náutico Rosario.
El club Náutico Rosario será sede de la nueva travesía por el río Paraná y sus islas, que convoca al remo de toda la región. El sábado 11 de octubre, a las 9, será el punto de largada en las playas del club. Estará en disputa la Copa "Vuelta al Charigué".

La modalidad de la competencia será de doble par sin timonel y el cierre de inscripción está previsto para el miércoles.

La mayoría de los clubes de la ciudad, como así también de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe capital, Coronada, San Nicolás y el Tigre estarán presentes en la travesía.

El antecedente inmediato fue la regata que se realizó en agosto en la vecina Villa Gobernador Gálvez, que formó parte de la Copa Santa Fe de Remo.

Todo lo que hay saber de la travesía

6d081434-c66d-4200-b8d4-beb6e3b2eed1

El recorrido de la travesía fue detallado por la organización, en el siguiente flyer:

0d9b797a-5e72-45e5-9c38-3c80a57b0a67

Para mayor información e inscripción, consultar a través del código QR

0ac87cd0-d1d2-42b7-a257-16fb4f69a741

