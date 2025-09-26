El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | mundo
26 de septiembre 2025 · 13:25hs
el dia01
Humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

el dia02
Un visitante posa con un perro rastreador del ejército serbio y un robot cuadrúpedo de reconocimiento y ataque en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Un visitante posa con un perro rastreador del ejército serbio y un robot cuadrúpedo de reconocimiento y ataque en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

el dia03
Un visitante pasa junto a un modelo de dron exhibido en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Un visitante pasa junto a un modelo de dron exhibido en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

el dia04
Un grupo de ciclistas avanza durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Un grupo de ciclistas avanza durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

el dia05
Liam Óg Ó hAnnaidh, alias Mo Chara (derecha), miembro de la banda irlandesa Kneecap, celebra al salir del Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, después de que el magistrado principal, el juez de distrito Paul Goldspring, desestimara un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024, debido a un error técnico. (Foto AP/Joanna Chan)

Liam Óg Ó hAnnaidh, alias Mo Chara (derecha), miembro de la banda irlandesa Kneecap, celebra al salir del Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, después de que el magistrado principal, el juez de distrito Paul Goldspring, desestimara un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024, debido a un error técnico. (Foto AP/Joanna Chan)

el dia06
Jabalíes corren por un prado en un bosque de la región de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

Jabalíes corren por un prado en un bosque de la región de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

el dia07
Un hombre descansa sobre los escombros de su casa dañada tras los ataques aéreos israelíes en Saná, Yemen, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)

Un hombre descansa sobre los escombros de su casa dañada tras los ataques aéreos israelíes en Saná, Yemen, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)

el dia08
La inglesa Zoe Aldcroft (centro) corre con el balón durante la carrera por equipos en el Allianz Stadium de Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, un día antes de enfrentarse a Canadá en la final de la Copa Mundial de Rugby Femenina. (Ben Whitley/PA vía AP)

La inglesa Zoe Aldcroft (centro) corre con el balón durante la carrera por equipos en el Allianz Stadium de Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, un día antes de enfrentarse a Canadá en la final de la Copa Mundial de Rugby Femenina. (Ben Whitley/PA vía AP)

el dia09
Los chorros de agua salpican mientras la última flota de cazas indios MiG-21 de la era soviética llega tras su vuelo durante una ceremonia de desmantelamiento en la base de la Fuerza Aérea de Chandigarh, India, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)

Los chorros de agua salpican mientras la última flota de cazas indios MiG-21 de la era soviética llega tras su vuelo durante una ceremonia de desmantelamiento en la base de la Fuerza Aérea de Chandigarh, India, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)

el dia10
Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)

Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)

el dia12
El piloto francés de Racing Bulls, Isack Hadjar, en acción durante la clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán en Bakú, Azerbaiyán, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Bandic)

El piloto francés de Racing Bulls, Isack Hadjar, en acción durante la clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán en Bakú, Azerbaiyán, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Bandic)

el dia13
Una mujer permanece junto a la pista durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Una mujer permanece junto a la pista durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

el dia14
Aficionados observan el hoyo 10 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Lindsey Wasson).

Aficionados observan el hoyo 10 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Lindsey Wasson).

el dia15
El estadounidense Justin Thomas se dirige al green en el hoyo 12 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Matt Slocum)

El estadounidense Justin Thomas se dirige al green en el hoyo 12 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Matt Slocum)

el dia11
Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)

Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)

Un sumidero gigante aparece tras el colapso de un túnel del metro, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

El día en imágenes alrededor del mundo

Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios durante una marcha como parte de una protesta nacional y huelga general contra la guerra en Gaza, en Milán, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

mundo actualidad imágenes
Noticias relacionadas
Reclusos hacen fila para recibir una comida proporcionada por la cárcel, conocida como vori-vori, en la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el 10 de julio de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd)

El día en imágenes alrededor del mundo

Manifestantes portan máscaras de políticos durante una manifestación del grupo Stop Trump Coalition contra la visita de estado del presidente Donald Trump en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung)

El día en imágenes alrededor del mundo

Luigi Mangione, acusado de disparar fatalmente al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el tribunal estatal de Manhattan en Nueva York, el martes 16 de septiembre de 2025. (Steven Hirsch/New York Post vía AP, Pool)

El día en imágenes alrededor del mundo

la uefa estaria dispuesta a suspender a israel de todas las competiciones

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Ver comentarios

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

La superficie afectada por el fuego en septiembre superó el registro del primer bimestre, el período con más focos detectados desde el inicio del año

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Lo más importante
Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Ovación
La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario
OVACIÓN

La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

La comisión fiscalizadora de Newells dijo que el próximo gobierno será de reconstrucción del club

La comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción" del club

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma