Humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Un visitante posa con un perro rastreador del ejército serbio y un robot cuadrúpedo de reconocimiento y ataque en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Un visitante pasa junto a un modelo de dron exhibido en la feria de armas de Belgrado, Serbia, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Un grupo de ciclistas avanza durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)
Liam Óg Ó hAnnaidh, alias Mo Chara (derecha), miembro de la banda irlandesa Kneecap, celebra al salir del Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, después de que el magistrado principal, el juez de distrito Paul Goldspring, desestimara un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024, debido a un error técnico. (Foto AP/Joanna Chan)
Jabalíes corren por un prado en un bosque de la región de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)
Un hombre descansa sobre los escombros de su casa dañada tras los ataques aéreos israelíes en Saná, Yemen, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)
La inglesa Zoe Aldcroft (centro) corre con el balón durante la carrera por equipos en el Allianz Stadium de Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, un día antes de enfrentarse a Canadá en la final de la Copa Mundial de Rugby Femenina. (Ben Whitley/PA vía AP)
Los chorros de agua salpican mientras la última flota de cazas indios MiG-21 de la era soviética llega tras su vuelo durante una ceremonia de desmantelamiento en la base de la Fuerza Aérea de Chandigarh, India, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP)
Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)
El piloto francés de Racing Bulls, Isack Hadjar, en acción durante la clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán en Bakú, Azerbaiyán, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Bandic)
Una mujer permanece junto a la pista durante la carrera de ruta masculina sub-23, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)
Aficionados observan el hoyo 10 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Lindsey Wasson).
El estadounidense Justin Thomas se dirige al green en el hoyo 12 del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York (Foto AP/Matt Slocum)
