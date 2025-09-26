el dia05

Liam Óg Ó hAnnaidh, alias Mo Chara (derecha), miembro de la banda irlandesa Kneecap, celebra al salir del Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres, el viernes 26 de septiembre de 2025, después de que el magistrado principal, el juez de distrito Paul Goldspring, desestimara un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024, debido a un error técnico. (Foto AP/Joanna Chan)