McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

La escudería británica sorprendió con la "liberación" de una de sus promesas, que podría buscar un nuevo destino para llegar a la máxima categoría

A poco para asegurarse el título, McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos promesa.

McLaren anunció el fin de la relación con uno de sus jóvenes pilotos que participa del campeonato de la Fórmula 2 y abrió paso a las especulaciones de nuevos movimientos en la parrilla de la Fórmula 1 . A través de un breve comunicado, la escudería líder de la Máxima despidió a una de las figuras de su programa junior.

“ McLaren Racing ha finalizado su contrato con Alex Dunne , miembro del programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Ha sido un placer trabajar con Alex durante el último año y contribuir a su crecimiento como piloto. Le deseamos a Alex todo lo mejor para su futura carrera”, escribieron en su posteo de redes sociales.

E l irlandés de 19 años había sido incorporado al programa hace apenas un año y se ganó la confianza del equipo en la categoría juvenil, incluso participando de dos sesiones de FP1 y varias pruebas TPC en el último tiempo. Este fin de relaciones en plena temporada sorprendió a los fanáticos, debido a que los mismos suelen producirse al finalizar el año.

Si bien algunos usuarios consideraron injusta su salida por mantener la 51 posición del campeonato de F2, distintas versiones señalaron que podría tratarse de una “liberación” del joven piloto para continuar su camino en otra escudería , ya que en McLaren no tendrá lugar debido a la presencia de Lando Norris y Oscar Piastri.

Las señales del piloto y su futuro

“A partir de hoy he decidido alejarme del programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Quiero agradecer a todas las personas en McLaren que me ayudaron a desarrollarme y mejorar como piloto. Tener mi primera oportunidad de conducir un monoplaza de F1 en dos sesiones de FP1 es algo que siempre guardaré cerca de mi corazón. Les deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias, familia Papaya”, expresó el joven piloto en un posteo en su cuenta personal de Instagram.

Dentro del mismo mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que “todavía quedan dos rondas importantes” en las que deberá concentrarse este año, pero remarcó que está “muy emocionado por lo que está por venir”.

Rumores y nuevo destino

Hace algunas semanas había surgido el rumor de un posible acercamiento entre Dunne y Red Bull, sabiendo que Helmut Marko está permanentemente atento a los nuevos talentos. Al respecto, distintos usuarios señalaron el caso de Gabriel Bortoleto, quien fue campeón de la F2 en 2024 pero había sido liberado de McLaren justamente para firmar con Sauber-Audi.

Los contratos de Norris y Piastri son a largo plazo y ambos pilotos luchan mano a mano por el campeonato, por lo que no dejan margen disponible para los jóvenes corredores que buscan quedarse con un lugar en la F1. Dicho escenario podría haber motivado al irlandés a buscar alternativas.

En caso de concretar su llegada a otra escudería, Dunne podría ingresar como piloto de reserva o bien hacerlo como titular, aunque por el momento restan definirse varias butacas de la máxima categoría.