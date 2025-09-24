El día en imágenes alrededor del mundo

El Mundo | mundo
24 de septiembre 2025 · 14:01hs
Chelsea Frei (de izquierda a derecha), Melvin Gregg y Ramona Young participan en una sesión de fotos para la serie de televisión "The Paper" de Peacock en el Top of the Rock del Rockefeller Center el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)

Chelsea Frei (de izquierda a derecha), Melvin Gregg y Ramona Young participan en una sesión de fotos para la serie de televisión "The Paper" de Peacock en el Top of the Rock del Rockefeller Center el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)

Bang Chan de Stray Kids, en el centro, llega al desfile de moda Primavera/Verano 2026 de Fendi en Milán, Italia, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni)

Bang Chan de Stray Kids, en el centro, llega al desfile de moda Primavera/Verano 2026 de Fendi en Milán, Italia, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni)

Aficionados polacos animan durante el partido de cuartos de final del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB 2025 entre Polonia y Turquía, en el Mall of Asia Arena, en la ciudad de Pasay, Filipinas, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aaron Favila)

Aficionados polacos animan durante el partido de cuartos de final del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB 2025 entre Polonia y Turquía, en el Mall of Asia Arena, en la ciudad de Pasay, Filipinas, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aaron Favila)

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dirige a la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dirige a la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

Un vehículo policial es incendiado durante una protesta de residentes locales que exigen la concesión de la categoría de estado federal al gobierno indio, en la ciudad de Leh, en la región de Ladakh, India, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP)

Un vehículo policial es incendiado durante una protesta de residentes locales que exigen la concesión de la categoría de estado federal al gobierno indio, en la ciudad de Leh, en la región de Ladakh, India, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP)

Una mujer intenta abrir un paraguas ante el viento tras el paso del supertifón Ragasa en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Una mujer intenta abrir un paraguas ante el viento tras el paso del supertifón Ragasa en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un trabajador arroja escombros recogidos de un desagüe sobre bicicletas cerca de un árbol arrancado tras el paso del supertifón Ragasa en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un trabajador arroja escombros recogidos de un desagüe sobre bicicletas cerca de un árbol arrancado tras el paso del supertifón Ragasa en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Las creaciones de Giorgio Armani se exhiben durante la exposición "Giorgio Armani - 50 años", abierta al público en la Pinacoteca di Brera de Milán, Italia, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni)

Mujeres animan durante la prueba de relevos mixtos contrarreloj por equipos, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Mujeres animan durante la prueba de relevos mixtos contrarreloj por equipos, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Ciclistas de Benín pasan junto a los espectadores durante la prueba de relevos mixtos contrarreloj por equipos, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Ciclistas de Benín pasan junto a los espectadores durante la prueba de relevos mixtos contrarreloj por equipos, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Retiran cuerpos de los escombros después de que un ataque israelí en el mercado de Firas dejara 20 muertos, Ciudad de Gaza, Gaza. Fotografía: Hamza Z H Qraiqea/Anadolu/Getty

Retiran cuerpos de los escombros después de que un ataque israelí en el mercado de Firas dejara 20 muertos, Ciudad de Gaza, Gaza. Fotografía: Hamza Z H Qraiqea/Anadolu/Getty

Una parodia de la escultura del Monte Rushmore que representa a Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un y Donald Trump en un centro comercial, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

Una parodia de la escultura del Monte Rushmore que representa a Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un y Donald Trump en un centro comercial, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

Las secuelas del tifón Ragasa, Guangfu, Taiwán. Fotografía: Ritchie B Tongo/EPA

Las secuelas del tifón Ragasa, Guangfu, Taiwán. Fotografía: Ritchie B Tongo/EPA

Aparece un sumidero gigante tras el colapso de un túnel del metro, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

Aparece un sumidero gigante tras el colapso de un túnel del metro, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

Palestinos desplazados huyen del norte de la Franja de Gaza mientras caminan con sus pertenencias por la carretera costera, cerca de Wadi Gaza, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos desplazados huyen del norte de la Franja de Gaza mientras caminan con sus pertenencias por la carretera costera, cerca de Wadi Gaza, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios durante una marcha como parte de una protesta nacional y huelga general contra la guerra en Gaza, en Milán, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP)

