El día en imágenes alrededor del mundo

1 de octubre 2025 · 13:34hs
Una modelo luce una creación de la colección Primavera/Verano 2026 de Dior, presentada en París el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Familiares de estudiantes esperan mientras se realizan las labores de rescate para las víctimas atrapadas bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio en construcción en un internado islámico en Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

La policía escolta a Tony Janzen Valverde Victoriano, un sospechoso en el asesinato de tres mujeres en Argentina, hacia un cuartel de la policía antinarcóticos, el martes 30 de septiembre de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Una mujer elige sombreros en un mercado de ropa en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Johnny Depp posa antes de la colección Primavera/Verano 2026 de Dior, presentada en París, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)

Fuerzas de seguridad patrullan en lanchas alrededor del Parlamento danés en el Castillo de Christiansborg, Copenhague, durante la cumbre informal de jefes de Estado y de gobierno de la UE celebrada en Dinamarca el miércoles 1 de octubre de 2025. (Steven Knap/Ritzau Scanpix vía AP)

Fuerzas de seguridad patrullan en lanchas alrededor del Parlamento danés en el Castillo de Christiansborg, Copenhague, durante la cumbre informal de jefes de Estado y de gobierno de la UE celebrada en Dinamarca el miércoles 1 de octubre de 2025. (Steven Knap/Ritzau Scanpix vía AP)

Una vista antes del amanecer, de la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, el miércoles 1 de octubre, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Personal de seguridad registra un avión en la pista tras una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Bruselas en Zaventem, Bélgica, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

Una mujer toma una foto en el Parlamento griego mientras la policía monta guardia cerca de una protesta durante una huelga nacional de 24 horas en Atenas, Grecia, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Visitantes caminan hacia la reapertura del Oktoberfest, que estuvo cerrado desde la mañana después de una amenaza de bomba en Múnich, Alemania, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader)

Un soldado de la Bundeswehr presenta el inhibidor anti-UAV HP 47 durante el segundo día del ejercicio a gran escala de la Bundeswehr

Un soldado de la Bundeswehr presenta el inhibidor anti-UAV HP 47 durante el segundo día del ejercicio a gran escala de la Bundeswehr "Red Storm Bravo" en Hamburgo, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Marcus Golejewski/dpa vía AP)

Arnold Schwarzenegger, a la derecha, pronuncia su discurso en la conferencia internacional

Arnold Schwarzenegger, a la derecha, pronuncia su discurso en la conferencia internacional "Generando esperanza para la justicia climática", a la que asistió el papa León XIV, en Castel Gandolfo, Italia, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

La cantautora Sheryl Crow se presenta en el programa Today de NBC en la Plaza Rockefeller el miércoles 1 de octubre de 2025 en Nueva York. (Foto de Andy Kropa/Invision/AP)

Dos oficiales carabineros posan con algunas de las 21 obras de arte de la exposición

Dos oficiales carabineros posan con algunas de las 21 obras de arte de la exposición "Dalí. Entre el arte y el mito", incautadas por sospecha de falsificación, en Parma, norte de Italia, el martes 30 de septiembre de 2025. (Comando de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabineros vía AP)

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el vehículo utilizado en un ataque con embestida e intento de apuñalamiento por parte de un agresor palestino cerca de la ciudad cisjordana de Al-Khader, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

