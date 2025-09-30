El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

30 de septiembre 2025 · 13:49hs
Los visitantes disfrutan de una exposición de arte digital inmersiva, con proyecciones de video de 360 grados, sobre el pintor naif francés Henri Rousseau en la histórica antigua acería Phoenix, en Dortmund, Alemania, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Martin Meissner)

Los visitantes disfrutan de una exposición de arte digital inmersiva, con proyecciones de video de 360 grados, sobre el pintor naif francés Henri Rousseau en la histórica antigua acería Phoenix, en Dortmund, Alemania, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Martin Meissner)

La hija de Claudia Cardinale, Claudia Squitieri, toca el ataúd de su madre tras el funeral, el martes 30 de septiembre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)

La hija de Claudia Cardinale, Claudia Squitieri, toca el ataúd de su madre tras el funeral, el martes 30 de septiembre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)

Portadores del féretro cargan el ataúd de la actriz Claudia Cardinale tras su funeral, el martes 30 de septiembre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)

Portadores del féretro cargan el ataúd de la actriz Claudia Cardinale tras su funeral, el martes 30 de septiembre de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)

Artistas vestidos como deidades hindúes, Rama (izquierda) y Lakshman (derecha), se sientan en un carro tirado por trabajadores antes de una procesión religiosa durante el festival de Dussehra, también conocido como Vijayadashami, el día en que Rama mató al rey demonio Ravana, quien había secuestrado a Sita, su esposa, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

Artistas vestidos como deidades hindúes, Rama (izquierda) y Lakshman (derecha), se sientan en un carro tirado por trabajadores antes de una procesión religiosa durante el festival de Dussehra, también conocido como Vijayadashami, el día en que Rama mató al rey demonio Ravana, quien había secuestrado a Sita, su esposa, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

Altos mandos militares estadounidenses escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

Altos mandos militares estadounidenses escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (centro), sentado junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea Dan Caine (tercero desde la derecha), y altos mandos militares estadounidenses, mientras escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (centro), sentado junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea Dan Caine (tercero desde la derecha), y altos mandos militares estadounidenses, mientras escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se dirige a un grupo de altos comandantes militares estadounidenses en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se dirige a un grupo de altos comandantes militares estadounidenses en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se baja del Marine One a su llegada a la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se baja del Marine One a su llegada a la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. (Foto AP/Evan Vucci)

De izquierda a derecha, la ministra de Interior, Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia; la directora ejecutiva de Laudato Si', Lorna Gold; el cardenal Jaime Spengler; el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger; y la hermana Alessandra Smerilli posan para los fotógrafos al final de una conferencia de prensa en el Vaticano, el martes 30 de septiembre de 2025, para presentar la

De izquierda a derecha, la ministra de Interior, Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia; la directora ejecutiva de Laudato Si', Lorna Gold; el cardenal Jaime Spengler; el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger; y la hermana Alessandra Smerilli posan para los fotógrafos al final de una conferencia de prensa en el Vaticano, el martes 30 de septiembre de 2025, para presentar la "Conferencia Generando Esperanza para la Justicia Climática", promovida por el Movimiento Laudato Si' (Alabado seas), inspirada en la encíclica homónima del difunto papa Francisco. (Foto AP/Gregorio Borgia)

El actor Gary Oldman posa para una foto tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el martes 30 de septiembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

El actor Gary Oldman posa para una foto tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el martes 30 de septiembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo vía AP)

Hombres y niños judíos ultraortodoxos de la secta jasídica Kiryat Sanz participan en una ceremonia de Tashlich en una colina con vistas al mar Mediterráneo en Netanya, Israel, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Hombres y niños judíos ultraortodoxos de la secta jasídica Kiryat Sanz participan en una ceremonia de Tashlich en una colina con vistas al mar Mediterráneo en Netanya, Israel, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Judíos ultraortodoxos de la secta jasídica Kiryat Sanz participan en una ceremonia de Tashlij en una colina con vistas al mar Mediterráneo en Netanya, Israel, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Judíos ultraortodoxos de la secta jasídica Kiryat Sanz participan en una ceremonia de Tashlij en una colina con vistas al mar Mediterráneo en Netanya, Israel, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Las modelos lucen creaciones de la colección Primavera/Verano 2026 de Dries Van Noten, presentada en París el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Las modelos lucen creaciones de la colección Primavera/Verano 2026 de Dries Van Noten, presentada en París el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el vehículo utilizado en un ataque con embestida e intento de apuñalamiento por parte de un agresor palestino cerca de la ciudad cisjordana de Al-Khader, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el vehículo utilizado en un ataque con embestida e intento de apuñalamiento por parte de un agresor palestino cerca de la ciudad cisjordana de Al-Khader, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

