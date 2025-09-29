El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

29 de septiembre 2025 · 13:27hs
Una excavadora avanza cerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el lunes 29 de septiembre de 2025, en el municipio de Grand Blanc, Michigan. Un tiroteo seguido de incendio en una iglesia mormona dejó el saldo de al menos cuatro muertos y varios heridos. (Foto AP/Carlos Osorio)

Agentes del orden caminan frente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el lunes 29 de septiembre de 2025, en el municipio de Grand Blanc, Michigan. Un tiroteo seguido de incendio en una iglesia mormona dejó el saldo de al menos cuatro muertos y varios heridos. (Foto AP/Carlos Osorio)

Devotos hindúes esperan recibir la bendición de un sacerdote en un templo durante el festival Durga Puja en Daca, Bangladesh, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu)

Un sacerdote hindú realiza rituales durante el festival Durga Puja en un templo en Daca, Bangladesh, el domingo 28 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina para hablar con periodistas tras saludar a partidarios, antes de salir de la Casa Blanca, el viernes 26 de septiembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Palestinos desplazados hacen fila para recoger agua en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Un rebaño de cabras camina por una calle después de pastar en las afueras de Phnom Penh, Camboya, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Un automóvil dañado quedó entre los escombros y casas dañadas después del paso del tifón Bualoi por Thanh Hoa, Vietnam, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Viet Hoang/VNExpress vía AP)

Un manifestante antigubernamental patea una bomba de gas lacrimógeno lanzada por la policía frente al Congreso durante una manifestación contra las políticas económicas y sociales de la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, el domingo 28 de septiembre de 2025. (Foto AP/Martín Mejía)

La gente se da un chapuzón temprano en la mañana en el Ganges, Calcuta, India. Fotografía: Sahiba Chawdhary/Reuters

Activistas de Greenpeace organizan una protesta en la sede de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) mientras los delegados llegan a la conferencia. Los manifestantes se encuentran entre varios grupos que piden una transición justa de la agricultura industrial, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

La policía detiene a un hombre durante una protesta de la oposición frente al edificio del parlamento. El Partido de Acción y Solidaridad, proeuropeo, obtuvo la mayoría en el nuevo parlamento en las elecciones del domingo, Chisinau, Moldavia. Fotografía: Dumitru Doru/EPA

Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental, Lima, Perú. Fotografía: Connie France/AFP/Getty

Una protesta en la arena contra la reunión del lunes entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Los activistas israelíes criticaron a su primer ministro por no traer de vuelta a los rehenes israelíes que han estado retenidos en Gaza durante casi dos años, Tel Aviv, Israel. Fotografía: Yair Palti/Getty

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Border caminan por West Wacker Drive en el distrito comercial de The Loop, Chicago, Estados Unidos. Fotografía: Ashlee Rezin/AP

Personas de la etnia Intha reman en sus botes durante una competición tradicional de carreras de botes para conmemorar el festival de la pagoda Phaung Daw Oo, el viernes 26 de septiembre de 2025, en el lago Inle, al sur del estado de Shan, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Thein Zaw)

Un sumidero gigante aparece tras el colapso de un túnel del metro, Bangkok, Tailandia. Fotografía: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty

