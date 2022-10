¿Cómo sería una guerra nuclear iniciada por Rusia?

Pero ¿cómo sería hoy una guerra nuclear? La imagen del "Armagedón" invocada por Biden no parece ser el caso...al menos no en principio. Una guerra nuclear limitada al campo de batalla con bombas "chicas" y en zonas abiertas, no contra ciudades sino contra unidades militares, parece lo más probable. Rusia atacaría las posiciones militares más fuertes de Ucrania. Estados Unidos y la Otán no responderían del mismo modo, sino con una abrumadora ofensiva aérea que barrería del mapa a las ya debilitadas fuerzas armadas de Rusia, según consignó recientemente un prominente general estadounidense, David Petraeus, esta semana. Pero el peligro de escalada nuclear sería enorme, así que la similitud con la Guerra Fría (1945/1991) no desaparece del todo, ni mucho menos.