China: Xi Jinping sepulta el esquema de poder limitado creado por Deng Xiaoping

China y una economía gigante que ya no luce ni crece como antes

En cambio, este año parece tranquilo. Hay informes de que Xi Jinping está siendo desafiado por su primer ministro Li Keqiang, o de que está bajo presión porque la gente está harta de la implacable estrategia de "Covid cero". Pero, aunque sea cierto, son grietas relativamente insignificantes en la fachada.

Sin embargo, el año 2022 marca en realidad una enorme agitación en la política china, que vamos a sentir en los próximos años. Esto vendrá en forma de enfrentamientos con los países democráticos sobre la política exterior, una economía de crecimiento más lento y la incertidumbre política.

Esta agitación no está impulsada por los ataques a Xi, sino por las propias acciones de Xi, que han puesto patas arriba un consenso de 30 años sobre cómo elegir a los principales líderes. Esto se debe a que Xi está asumiendo en el actual 20º Congreso del PCCH un tercer mandato sin precedentes, destruyendo un sistema establecido una generación antes.

El sistema estaba destinado a proteger a China de la agitación de las primeras décadas de los comunistas en el poder. Esa época comenzó con la fundación de la República Popular China en 1949 y duró hasta la muerte de su primer líder, Mao Tse Tung, en 1976. Mao pasó por encima de otros líderes, sometiendo a China a salvajes oscilaciones políticas que causaron decenas de millones de muertos, fomentaron la revolución en el extranjero y dejaron al país en la pobreza.

image.png Deng Xiaoping reformó la economía china y logró su despegue. Impuso reglas para limitar los mandatos a dos períodos de cinco años. Xi viola ahora esa regla no escrita

Quien tomó el relevo de Mao fue Deng Xiaoping. Durante la década de 1980, Deng también impuso su voluntad en China, apartando a los líderes que no le gustaban. Pero a medida que se acercaba al final de su vida, en la década de 1990 (murió en 1997), Deng estableció un sistema de poder centralizado suavizado por los límites de los mandatos.

Bajo el sistema de Deng, el poder del máximo dirigente provenía de ocupar tres cargos al mismo tiempo. Por orden de importancia: secretario general del Partido Comunista, lo que significa que el líder dirigía el partido político que dirige el país; presidente de la Comisión Militar Central, lo que significa el control del ejército; y el título de "presidente" de China, que es un cargo ceremonial que significa que la persona es jefe de Estado y, por tanto, recibe un saludo de 21 cañonazos en el extranjero.

Para asegurarse de que esta persona no abusara de este inmenso poder, Deng estableció una regla informal según la cual la persona sólo tendría dos mandatos de cinco años. El líder sería nombrado en un congreso del Partido Comunista, una reunión nacional que se celebra cada cinco años. Luego sería reelegido en el siguiente congreso del partido, cinco años después, y se retiraría en el tercero. Este sistema funcionó para los dos sucesores de Deng, Jiang Zemin y Hu Jintao. Jiang se retiró en 2002 y Hu en 2012. Entonces llegó Xi. Si Xi hubiera seguido este sistema, se retiraría en el congreso del partido que se inició este domingo. No sólo eso, sino que de hecho habríamos conocido a su sucesor en 2017, al igual que supimos una década antes, en 2007, que Xi iba a suceder a Hu.

Otra parte del sistema de sucesión ordenada de Deng consistía en telegrafiar a mitad del mandato de un líder quién sería su sucesor. Con ello se pretendía forjar un consenso y evitar cambios bruscos en la política. Pero en 2017 no se nombró a ningún sucesor, lo que significa que ya sabíamos que Xi quería un tercer mandato. Las intenciones de Xi quedaron más claras en 2018, cuando el Parlamento chino eliminó los límites del mandato de la presidencia. Aunque sea ceremonial, el cargo tenía límites de mandato consagrados en la Constitución. El cambio de la Constitución para eliminar esos límites dejó claro que, en 2022, Xi iba a optar a un tercer mandato como líder supremo.

Así que, en cierto modo, lo que está ocurriendo ahora se puso en marcha años antes, pero sigue siendo enormemente significativo. Esto se desarrollará de manera que la gente de todo el mundo lo experimentará de tres maneras importantes. El primero es la tensión y el conflicto continuos en la política exterior. Con Xi, China comenzó a proyectar su poder más allá de sus fronteras. Bajo su mandato, China aumentó masivamente su presencia militar en el Mar de China Meridional, construyó bases militares en el sur de Asia y en Africa y dio instrucciones a sus diplomáticos para que utilizaran un lenguaje muy contundente y agresivo al tratar con otros países, algo que se conoce como diplomacia del "guerrero lobo".

image.png Ejercicio del ejército de Taiwán sobre el mar. Xi Jinping ha hecho de la ocupación de la isla un objetivo declarado de su política exterior.

Lo más importante es que China adoptó un nuevo enfoque de línea dura hacia Taiwán. En agosto, su administración publicó un libro blanco que supone un marcado cambio de tono respecto a los anteriores libros blancos de 1993 y 2000. La unificación con Taiwán se describe ahora como "indispensable" para el objetivo político general clave de Xi de "rejuvenecimiento de la nación china". Esto significa más tensiones con los países democráticos respecto a Taiwán y una mayor amenaza de invasión china (NdR: en su discurso inaugural del 20º Congreso de este domingo, Xi habló abiertamente de invadir Taiwán, y fue aplaudido por los congresales)

En las últimas décadas, una cosa con la que la economía mundial podía contar era el fuerte crecimiento económico chino. Puede que ya no sea así. El gobierno de Xi ha iniciado pocas reformas orientadas al mercado, dejando enormes franjas de la economía todavía en manos del Estado. Esto ha contribuido a la ralentización del crecimiento económico durante su década en el poder y al aumento del desempleo juvenil.

Por último, China se enfrenta a la incertidumbre política por primera vez en décadas. Aunque el sistema de Deng sólo duró una generación, dio a China un periodo de estabilidad política que no había disfrutado en más de un siglo. Superficialmente, este sigue siendo el caso: Xi gobierna de forma suprema, sin ningún rival a la vista. China parece ser muy, muy estable. ¿Pero qué hay del futuro? Xi tiene 69 años y no puede gobernar para siempre, pero no se espera que designe a un sucesor en este congreso del partido. La mayoría de los analistas creen que también asumirá un cuarto mandato dentro de cinco años. A medida que Xi envejece, y se endurece aún más, su círculo de amigos y asesores se reducirá inevitablemente, al igual que su capacidad para procesar nueva información y nuevas ideas.

Ya lo hemos visto en la decisión del gobierno de Xi de seguir ciegamente su política de "cero Covid", a pesar de las abrumadoras pruebas de que ahora es contraproducente. ¿Se convertirá este tipo de incapacidad para corregir el rumbo en la norma? En esta situación, no es descabellado prever un periodo de declive lento pero constante, con los dirigentes en torno a Xi poco dispuestos a emprender reformas económicas o a permitir el tipo de vida intelectual libre que en décadas anteriores había permitido el florecimiento de China. En cambio, es probable que continúe la represión, no sólo en las partes del país con una gran población minoritaria, como Xinjiang, sino también en el corazón étnico chino del país.

Durante sus casi 75 años en el poder, el Partido Comunista Chino ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Eso ha incluido correcciones de rumbo masivas, que pusieron a China en su actual camino hacia la prosperidad. Sin embargo, estos cambios sólo se produjeron durante períodos de crisis en los que los dirigentes se vieron obligados a tomar decisiones dolorosas.

El 20º Congreso del Partido Comunista, sin embargo, indica lo contrario: un gobierno dispuesto a seguir haciendo lo mismo que en la última década, aunque el país necesite urgentemente un cambio.

(Nota: Ian Johnson es investigador principal para China del Consejo de Relaciones Exteriores. Trabajó durante 20 años como periodista en China, ganando un premio Pulitzer)