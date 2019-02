¿Brexit caótico o breve? May da a elegir al Parlamento británico

La primera ministra británica Theresa May cedió ayer a las intensas presiones políticas y entregó al Parlamento el control del Brexit, al tiempo que advirtió a legisladores que deberán escoger entre salirse de la Unión Europea en la fecha planeada —con o sin acuerdo— o pedirle al bloque que postergue la salida. May dijo que si el 12 de marzo el Parlamento rechaza el acuerdo que ella logró con la UE, tendrá oportunidad el día siguiente de votar sobre la posibilidad de dejar al bloque sin acuerdo alguno. Si es derrotada la opción de una salida sin acuerdo, como se espera, habrá una votación sobre la posibilidad de pedirle a la UE que postergue la partida por tres meses.

Gran Bretaña deberá abandonar la UE el 29 de marzo, pero hasta ahora el gobierno no logró la aprobación parlamentaria del acuerdo sobre los términos de la retirada ni sobre las futuras relaciones. La ansiedad sobre el estancamiento va en aumento, ya que una separación sin acuerdo podría ser caótica para empresas e individuos en Gran Bretaña y en las 27 naciones que seguirán siendo parte de la UE.

May cambió de posición en cuanto a dejar el tema del Brexit en manos del Parlamento luego que miembros de su gobierno se sumaron a los llamados para descartar la posibilidad de una salida sin acuerdo. Legisladores proeuropeos intentarán obligar al gobierno a aceptar hoy esa posición en una serie de votaciones. Tres cargos gubernamentales dijeron ayer al Daily Mail que votarán con los legisladores de todos los partidos que quieren frenar un Brexit sin acuerdo a menos que May acceda a demorar la salida de la UE y garantice "que no nos caeremos por el precipicio el 29 de marzo". May insistió en que Londres dejará el bloque según el calendario previsto., y que cualquier demora debe ser "lo más breve posible". Una demora en la partida británica de la UE deberá ser aprobada por los otros 27 países del bloque. El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk declaró que los países "mostrarán buena voluntad" al considerar ese pedido. Sin embargo, algunos dirigentes advirtieron que Londres deberá tener buenas razones para pedir esa prórroga y no podrá simplemente esgrimir su propia indecisión.