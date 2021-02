Brasil: una minera pagará indemnización récord por un desastre ambiental

El fiscal general de la República, Augusto Aras, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema y el director jurídico de Vale, Alexandre Silva D'Ambrosio, firmaron el acuerdo. Según Aras, se encontró "una solución a un gran problema".

Según Zema, "no es posible cambiar el pasado, pero podemos mejorar el futuro. El acuerdo no tiene precedentes porque se ha construido, no es una decisión legal. Todo el mundo fue escuchado", dijo. "Estamos utilizando esta reparación para los mineros, no para la caja del Estado".

La cantidad a pagar era el obstáculo para el acuerdo. La acción estatal, en la que aún participan el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal y la Defensoría del Pueblo, pedía una indemnización de 54.000 millones de reales (25.000 millones de dólares). Vale quería pagar 21 mil millones de reales. El monto subió y, antes de alcanzar el nivel cerrado este jueves fue de 28 mil millones de reales.

El proceso implica una compensación por las pérdidas fiscales, la destrucción de infraestructuras y los daños morales colectivos. La compensación personal no está incluida en el proceso. El gobierno afirmó que sólo en relación a los impuestos la pérdida con la tragedia fue de 10 mil millones de reales. Los proyectos para aplicar los recursos ya están listos.

"Sabemos que nos falta un largo camino y seguimos firmes en nuestro empeño'', dijo el CEO de Vale, Eduardo Bartolomeo, en un comunicado.

El 30% del dinero será para Brumadinho, con fondos para las familias de las víctimas, proyectos ambientales y creación de empleos. Parte del dinero financiará proyectos en el estado, mejoras del transporte público e infraestructura.

El dique retenía desechos de las actividades de la minera, básicamente la extracción de mineral de hierro a cielo abierto. Esos desechos, conocidos como relaves, contenían altos niveles de óxido de hierro. Los residuos contaminaron el río Paraopeba y despojaron de sustento a muchas poblaciones en sus orillas. En 2015, Vale estuvo implicada en otro desastre minero en Mariana, Minas Gerais. En esa ocasión murieron 19 personas y cientos debieron abandonar sus viviendas.

Brasil es un gran productor de mineral de hierro, que es su principal producto de exportación. Su mayor cliente es China.