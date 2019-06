Boris Johnson, más cerca de concretar el Brexit

Boris Johnson tomó amplia ventaja en la pugna para ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña, al realizarse la primera ronda de votación de los legisladores del Partido Conservador. Johnson es un firme partidario del Brexit sin más negociaciones con la Unión Europea, a diferencia de la renunciante Theresa May.

Johnson, ex ministro de Relaciones Exteriores y líder de la campaña por el Brexit, obtuvo 114 de los 313 votos emitidos en la ronda eliminatoria, que redujo el número de candidatos de 10 a siete. El actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, fue segundo con 43 votos y el secretario de Ambiente, Michael Gove, tercero con 27.

Johnson agradeció a sus seguidores y tuiteó: "Estoy encantado de ganar la primera ronda, pero falta un largo camino por recorrer". El resultado, que superó las expectativas de su equipo, significa que casi con certeza quedará entre los dos últimos candidatos por los que votarán los 160.000 afiliados del partido en todo el país. El ganador será líder del Partido Conservador y primer ministro de Gran Bretaña, sucediendo en el puesto a Theresa May. El tema dominante es la salida de la Unión Europea. Todos los contendientes prometen lograr lo que May no pudo: la consumación del Brexit, pero Johnson promete hacerlo sin más negociaciones.