Bolivia: dispararon contra el vehículo en el que iba Evo Morales y su chofer terminó herido

La camioneta que trasladaba al ex presidente de Bolivia Evo Morales recibió 14 disparos y el chofer de la misma resultó herido. El ex presidente, que estaba yendo a su programa de radio Kawsachun Coca, está ileso y denunció que buscan "su desaparición física".

ÚLTIMA HORA: Intento de asesinato contra Evo Morales



El coche del expresidente de Bolivia recibe 14 disparos y el conductor resulta herido



(habrá ampliación)

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa al que asiste habitualmente. Además, agregó que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". El ex mandatario señaló que "desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.

La Cancillería de Bolivia denunció este sábado que el ex presidente Evo Morales intenta interrumpir el orden democrático del país mediante las protestas y bloqueos que sus seguidores han sostenido durante los últimos 13 días.

Según el gobierno boliviano, estas acciones no solo buscan afectar la estabilidad interna, sino que representan “una seria amenaza no solo para Bolivia, sino también para la estabilidad y la seguridad en nuestra región”.

Alertó, además, a la comunidad internacional sobre las posibles consecuencias de esta movilización, llamando a los Estados y a los organismos multilaterales a permanecer atentos ante los “hechos desestabilizadores que buscan poner en riesgo la democracia recuperada por el pueblo boliviano”.

Los manifestantes, seguidores de Morales y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), han bloqueado diversas rutas exigiendo la suspensión de los cargos judiciales contra el ex presidente, argumentando que se trata de una persecución política.