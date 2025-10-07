La Capital | cielo

El cielo en octubre tendrá lluvia de meteoros: cuándo y cómo verlos

Se trata de las lluvias de meteoros Dracónica y Onóridas. Recomendaciones para apreciar estos fenómenos astronómico

7 de octubre 2025 · 15:24hs
Este mes de octubre se podrá apreciar una lluvia de meteoros en el cielo

Este mes de octubre se podrá apreciar una lluvia de meteoros en el cielo

Tras la super Luna que se vio en el cielo este lunes por la noche, el mes de octubre sigue trayendo fenómenos astronómicos. Ahora, se esperan lluvias de meteoros que se podrán disfrutar mirando el cielo.

La lluvia de meteoritos se podrá disfrutar a partir de este miércoles 8 de octubre, cuando aparezca en el cielo la ráfaga de los meteoros Dracónida. Este primer avistaje será influido por la luz lunar, por lo que la visibilidad no será óptima.

No obstante, la lluvia de meteoros llegará a su punto más álgido y visible el 21 de octubre, ya que la Luna nueva dejará el cielo oscuro para su exhibición. Se tratará en esta oportunidad de los meteoros Oriónidas.

>> Leer más: Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

En ese sentido, la lluvia de Oriónidas se conforma por diversos meteoros que surgen cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas que deja el cometa Halley en su recorrido por el sistema solar. Sin importar que este cometa no volverá a ser visible hasta 2061, sus restos provocan dos lluvias de meteoros al año: las Acuáridas en mayo y las Oriónidas en octubre.

Cómo ver la lluvia de meteoros de octubre

En los próximos días, se podrá disfrutar de una lluvia de meteoros -que comienza este miércoles y tendrá su punto más álgido el 21 de octubre-.

Para los fanáticos de la astronomía es importante saber cómo apreciar de mejor este fenómeno celeste. Algunos consejos son:

  • Buscar un cielo despejado y oscuro: alejarse de las luces de la ciudad es clave para reducir la contaminación lumínica. Generalmente en las áreas urbanas es recomendable observar desde punto altos y poco iluminados.
  • Evitar la luz de la Luna: como la Luna estará llena en más de un 80% en el pico de las Oriónidas, es recomendable observar en la dirección opuesta al astro.
  • Dejar que los ojos se adapten a la oscuridad: la NASA recomienda esperar unos 30 minutos para que los ojos se acostumbren a la oscuridad. También es aconsejable no mirar dispositivos electrónicos que emiten luz brillante durante ese tiempo.
  • No utilizar telescopios ni binoculares: este tipo de instrumentos pueden limitar el campo de visión, por lo que en este caso es recomendable tener una vista simple.

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Lo último

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Otro revés para el gobierno: una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

Otro revés para el gobierno: una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Ovación
Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: ¡Fuerza Miguel!
Ovación

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: ¡Fuerza Miguel!

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

Central sigue imparable en reserva: goleó a Platense y logró la clasificación a octavos de final

Central sigue imparable en reserva: goleó a Platense y logró la clasificación a octavos de final

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud
La Ciudad

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto