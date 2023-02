Jornada extendida: cómo es la experiencia que llegará a todas las escuelas santafesinas

La resolución 426 para la jornada extendida se aprobó en junio de 2022 durante la asamblea del Consejo Federal de Educación realizada en Rosario. En octubre el Plan 25 —tal como lo denomina la provincia— comenzó a implementarse en las escuelas rurales y un mes después se sumaron 143 primarias de las ciudades y centros urbanos, catorce de ellas radicadas en Rosario . Si bien muchas escuelas ya cuentan con jornada ampliada, no lo venían desarrollando para todos los cursos. “Cinco horas por día garantizados para todas y todos los chicos”, dijo la ministra de Educación Adriana Cantero a El primero de la mañana de LT8 . Y afirmó que el 73 por ciento de las escuelas primarias estatales ya cuentan con este formato. La intención del ministerio es que a partir de marzo el esquema se vaya extendiendo a otras escuelas, hasta incorporar al resto a lo largo del primer semestre del año .

Nuevos horarios

El 7 de noviembre de 2022, La Capital contó la experiencia de los chicos y chicas de la Escuela Nº 524 Estanislao Pando que desde ese lunes comenzaron a entrar a clases veinte minutos antes y a salir un poco más tarde. Las directora contó que pese al temor inicial a que las familias no acompañen la medida por lo que podía implicar el cambio de rutinas, finalmente “eso no pasó y no se incrementó el ausentismo de los chicos”. A la escuela de Italia al 2200 asisten 150 alumnos desde el nivel inicial hasta el séptimo grado. Los del turno mañana comenzaron a entrar a las 7.40 y a retirarse 12.25 (antes era de 8 a 12.15). Y los del turno tarde de 13.05 a 18.

La Escuela Nº 1.319 José Ortolani también se sumó a este plan en noviembre pasado, con sus alumnos y alumnas de primero a tercer grado, ya que los otros cursos tienen jornada ampliada. “Tuvimos que reestructurar los módulos de 40 minutos y en función de los lineamientos de la implementación de jornada extendida organizamos la escuela”, cuenta Cintia Pérez, vicedirectora de la primaria de barrio Empalme Graneros, que durante el verano permaneció abierta para albergar una colonia de vacaciones en el marco del Programa Verano Activo.

Así, desde noviembre pasado los chicos del turno mañana del primer ciclo de la primaria ingresan a las 8 y se retiran a las 13 (antes se iban a las 12.15), mientras que los del turno tarde entran 13.15 y se van 18.15 (antes salían cerca de las 17.20). Este año planean incorporar a los de séptimo. En el caso del comedor —al que asisten 500 de los 647 alumnos de la escuela— solo debieron reestructurar los horarios de los distintos grados, ya que tiene capacidad para cien chicos por turno, de 11.30 a 13.

Derecho al deporte

La medida oficial apunta a “avanzar hacia la universalización de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de extensión horaria que las lleve a un mínimo de 25 horas cátedra”, donde cada equipo directivo es el encargado de fijar los horarios de entrada y salida de los alumnos. De acuerdo a la resolución del Consejo Federal, la ampliación horaria será destinada al fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica. Y una quinta hora que cada escuela decidirá la actividad de acuerdo a sus necesidades y perfil, optando por talleres de arte, ajedrez, inglés, danza, teatro o educación física. Tal como estipula la normativa, la prioridad para hacerse cargo de esa hora cátedra más la tienen las maestras que ya están frente al aula, y en caso de no poder hacerlo se llama por el escalafón de cada escuela.

Taller de matemática, de literatura y escritura fueron algunas de las propuestas que sumaron los chicos del primer ciclo de la Escuela José Ortolani. Pero para la quinta hora —de vinculación curricular complementaria, a criterio de cada escuela— decidieron desarrollar un proyecto basado en educación física. “Después de la pandemia y de todo lo que pasa en el barrio, que los chicos y chicas a veces no pueden transitar y las familias intentan que se queden dentro de casa cuando salen de la escuela, pensamos que lo mejor era la educación física como una propuesta interesante para las infancias”, dice la vice de la escuela de Empalme Graneros. Un espacio para la educación física en un barrio donde, tal como señala Cintia, se suele ver jaqueado por episodios de violencia y donde muchos chicos no tienen la posibilidad de asistir a un club y ejercer su derecho al deporte. “Cuando comenzamos hicimos una reunión con las familias, porque fuimos unas de las escuelas pioneras en comenzar con la experiencia y la verdad que las familias estaban contentas”, agrega la docente.

Reorganizar la escuela

Otra de la escuelas que arrancó en noviembre con el Plan 25 fue la Escuela Nº 1.326 Maestro Sergio del Coro, de barrio Ludueña. “Como tenemos jornada ampliada es más sencillo. De cuarto a séptimo grado, los nenes y nenas ya se quedan dos horas y media”, cuenta la directora Luciana Silva. A modo de ejemplo, dice que en el turno mañana los chicos de cuarto a séptimo ya se quedan hasta las 14.30, “entonces la jornada extendida de esos 40 minutos lo hicimos solo con los de primero a tercer grado, de 13.15 a 18.15”. El día que arrancaron con el plan postearon en su cuenta de Instagram: “Hoy comenzamos con la jornada extendida en el 1er ciclo de nuestra escuela!!!! Es un desafío que con el profesionalismo, la dedicación y el amor podremos lograr excelentes resultados!!”.

En cuanto al comedor debieron reorganizar su funcionamiento. Y explica: “Como arrancamos en noviembre nos acomodamos a lo que podíamos, pero a partir de este año vamos a ver si cambiamos 15 minutos. Lo que planteamos es la necesidad de incrementar estos asistentes escolares, que son sumamente importantes en el desarrollo de la jornada. Hay que modificar cargas horarias y bloques de trabajo”.

En el día a día, apunta que la medida implica también revisar aquellas estrategias que dieron buenos resultados y otras a modificar. “Hasta muy tarde tampoco podemos estar, porque Ludueña tiene la particularidad de algunas cuestiones de público conocimiento, entonces los maestros y los chicos no podemos irnos de noche. Ahora en verano 18.30 es de día, pero en invierno ya es de noche. Por eso al interior de cada institución hay un montón de cosas que hay que poner sobre la mesa y ver cómo se puede resolver”, apunta la directiva.