Fuerte cruce entre un sindicalista y un concejal por la declaración de la educación como servicio esencial

Mientras los diputados comenzaban este miércoles por la mañana a debatir la polémica ley ómnibus en el recito del Congreso nacional, un fuerte ida y vuelta se produjo en la red social X (ex Tuiter) entre el edil del PRO Carlos “Charly” Cardozo y Martín Lucero , secretario general de Sadop Rosario. Esta vez el detonante del furioso cruce en las redes sociales fue una nota publicada este martes por La Capital , donde se explicaba que, de aprobarse la ley que propone el gobierno de Javier Milei, la educación pasaría a ser considerada como un servicio esencial . Esto significa que, ante un eventual paro docente, las escuelas deberán permanecer abiertas con guardias mínimas.

Martín Lucero, titular del gremio de los docentes privados, salió esta mañana al cruce del posteo de Cardozo y escribió: “ Si hay una mafia andá a la Justicia y hace la denuncia. Basta de circo. Denunciá los delitos mafiosos que conocés . Es tu obligación como funcionario público. Si no retractate y pedí disculpas. También tenemos familia. Y en cualquier diferencia jamás te traté de delincuente”.

La respuesta del edil macrista no se hizo esperar: “Extorsionar a los gobiernos y dejar de manera compulsiva a los niños y jóvenes sin clases configura un mecanismo de apriete que los convierte en un conjunto de organizaciones que son parte de la decadencia educativa de Argentina. Como llamas a ese modus operandi?”. A lo que Lucero contraatacó: “Andá a la Justicia. Me tratas de mafioso. Andá y denuncia la existencia del delito. Una organización mafiosa se dedica a delinquir. Los Monos por ejemplo. El ejercicio regular de un derecho no constituye ningún acto ilícito. La huelga es un derecho constitucional”.