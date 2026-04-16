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Provincial empieza su camino en los playoffs de la Liga Argentina de Básquet

El Rojo recibe en el primer partido de la serie al mejor de cinco partidos a Deportivo Viedma. En la temporada regular le ganó las dos veces

16 de abril 2026 · 17:30hs
El plantel de Provincial

Club Provincial

El plantel de Provincial, la noche que el Rojo venció a Racing en Avellaneda en la última fecha de la temporada regular.

Para el club Provincial llegó el día esperado. Después de su gran campaña en la temporada regular de la Liga Argentina de Básquet, el Rojo comenzará este viernes su camino en los octavos de final como local ante Deportivo Viedma.

El partido se jugará a las 21 en el estadio Salvador Bonilla, en el parque Independencia, y será el primero de la serie. El segundo se disputará el domingo, en el mismo escenario, y luego la serie se mudará a la capital rionegrina.

Si fuese necesario un cuarto partido, también se jugará en Viedma. Y si llegaran al quinto, la definición será en Rosario.

Provincial, el mejor de todos

El Rojo fue el mejor equipo de la temporada regular. con un récord de 24 victorias y 8 derrotas. Ningún otro equipo de la Liga Argentina pudo igualar semejante campaña. El porcentaje de victorias del equipo conducido por Esteban Gatti llegó al 75 por ciento y ni siquiera en la Liga Nacional hay un equipo con un rendimiento tan destacado.

Leer más: Torneo Federal de Básquet: noche estelar en el cruce Alberdi entre Central y Temperley

Deportivo Viedma se clasificó en el octavo lugar, con un récord de 18 victorias y 14 derrotas y un porcentaje de triunfos del 56,32 por ciento.

En la reclasificación, de la que participaron los equipos que quedaron entre el quinto y el decimosegundo lugar, eliminó a Centenario de Venado Tuerto con un global de 3-1.

Cuando se enfrentaron entre sí, Provincial no tuvo problemas para doblegar al equipo rionegrino. En Viedma se impuso por 93 a 73, y en el Bonilla lo hizo por 99 a 81.

El campañón de Provincial en la Liga Argentina, la segunda del básquet argentino, se sostuvo en un gran rendimiento colectivo y también en actuaciones individuales destacadas, como las del ecuatoriano Abrahm Barahona, Matías Acosta, Gastón Gerbaudo, el inoxidable Adrián Boccia, Álvaro Chervo y Gonzalo Torres.

Cómo sigue la Liga Argentina de Básquet

Tras la disputa de los octavos de final en las conferencias Norte y Sur, el certamen que otorgará el ascenso a la Liga Nacional enfrentará en cuartos a los cuatro mejores equipos de cada una de ellas, el primero de una con el cuarto de la otra y así sucesivamente.

Este jueves también jugarán La Unión vs. Pico FC, San Isidro vs. Salta Básket y Central Entrerriano vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. El viernes jugarán Barrio Parque vs. Comunicaciones, Lanús vs. Quilmes de Mar del Plata, Amancay vs. Villa San Martín y Sportivo Suardi vs. Santa Paula.

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